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Генпрокуратура РФ отказала Литве в выдаче отбывающего наказание в Екатеринбурге Ромаса Замольскиса
Замольскис некогда считался «самым разыскиваемым преступником Литвы»
Фото: Яромир Романов
55-летний Ромас Замольскис, отбывающий 16-летнее наказание в екатеринбургской ИК-10 по приговору Верх-Исетского суда, в январе этого года получил ещё один приговор — заочный: окружной суд Паневежиса 14 января 2025 года признал его виновным в убийстве двух человек и покушении на убийство 14 человек и приговорил к пожизненному заключению, сообщила прокуратура Литвы.
После вынесения приговора в Паневежисе Минюст Литвы направил в Генпрокуратуру России запрос о выдаче Замольскиса, однако он был отклонён, следует из ответа ведомства его супруге Светлане Замольскене.
Сама Замольскене выступает за выдачу Замольскиса Литве, несмотря на вынесенный ему там пожизненный приговор.
«Я всегда считала и считаю, что он в плену России по фейковому уголовному делу с целью обмена из Литвы на кого-то в Россию, а также не исключаю, что негласно Замольскиса Ромаса считают в России, что он из спецслужб Литвы», — написала Замольскене в соцсетях.
Ранее Замольскис пытался добиться перевода в Литву, когда его дело ещё только было передано в суд Паневежиса. До задержания в России он считался самым разыскиваемым преступником Литвы, в розыске был задействован Интерпол.
Согласно приговору судьи Верх-Исетского суда Евгения Зырянова, Замольскис был одним из членов банды Михаила Клока — вместе с самим Клоком и главой ЧОП «Гюрза» Валерием Поваровым ему предъявили обвинения по уголовному делу, возбуждённому по статьям 105 (убийство), 158 (кража), 159 (мошенничество), 161 (грабёж), 162 (разбой) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Поварова в итоге приговорили к 11-ти годам колонии, Клок же получил самый маленький срок — всего четыре года.
Самым тяжким эпизодом в обвинении Замольскиса было покушение на убийство должника «Уралтрансбанка» Александра Касьянова – в 2004 году у спальни его квартиры в центре Екатеринбурга взорвалась спущенная на верёвке с крыши дома противопехотная граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получила супруга Касьянова. Кроме того, банду обвинили в разбойном нападении на магазин часов «Студия времени», краже гидроциклов у ООО «Домострой» и махинациях с активами базы на улице Комсомольской.
Замольскиса после 13 лет нахождения в розыске задержали на Урале сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД 15 августа 2014 года. Как выяснилось, он к тому времени уже несколько лет как жил близ деревни Аллаки в Челябинской области, где руководил фермерским хозяйством. В тот момент он проживал в стране по паспорту гражданина РФ из Пермского края Габтельнура Миназютдиновича Балтачёва, родившегося в том же 1970 году, что и Замольскис.
Примечательно, что в 2022 году Чкаловский суд Екатеринбурга после санкции замдиректора ФСИН России Валерия Бояринева одобрил выдачу Замольскиса в Литву, однако вмешалась Генпрокуратура, которая подала апелляцию, и Свердловский областной суд остановил процесс выдачи.
После вынесения приговора в Паневежисе Минюст Литвы направил в Генпрокуратуру России запрос о выдаче Замольскиса, однако он был отклонён, следует из ответа ведомства его супруге Светлане Замольскене.
Сама Замольскене выступает за выдачу Замольскиса Литве, несмотря на вынесенный ему там пожизненный приговор.
«Я всегда считала и считаю, что он в плену России по фейковому уголовному делу с целью обмена из Литвы на кого-то в Россию, а также не исключаю, что негласно Замольскиса Ромаса считают в России, что он из спецслужб Литвы», — написала Замольскене в соцсетях.
Ранее Замольскис пытался добиться перевода в Литву, когда его дело ещё только было передано в суд Паневежиса. До задержания в России он считался самым разыскиваемым преступником Литвы, в розыске был задействован Интерпол.
Согласно приговору судьи Верх-Исетского суда Евгения Зырянова, Замольскис был одним из членов банды Михаила Клока — вместе с самим Клоком и главой ЧОП «Гюрза» Валерием Поваровым ему предъявили обвинения по уголовному делу, возбуждённому по статьям 105 (убийство), 158 (кража), 159 (мошенничество), 161 (грабёж), 162 (разбой) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Поварова в итоге приговорили к 11-ти годам колонии, Клок же получил самый маленький срок — всего четыре года.
Михаил Клок, Ромас Замольскис и Валерий Поваров (слева направо) на скамье подсудимых в Верх-Исетском суде
Самым тяжким эпизодом в обвинении Замольскиса было покушение на убийство должника «Уралтрансбанка» Александра Касьянова – в 2004 году у спальни его квартиры в центре Екатеринбурга взорвалась спущенная на верёвке с крыши дома противопехотная граната, в результате чего многочисленные осколочные ранения получила супруга Касьянова. Кроме того, банду обвинили в разбойном нападении на магазин часов «Студия времени», краже гидроциклов у ООО «Домострой» и махинациях с активами базы на улице Комсомольской.
Замольскиса после 13 лет нахождения в розыске задержали на Урале сотрудники отдела по борьбе с оргпреступностью свердловского ГУ МВД 15 августа 2014 года. Как выяснилось, он к тому времени уже несколько лет как жил близ деревни Аллаки в Челябинской области, где руководил фермерским хозяйством. В тот момент он проживал в стране по паспорту гражданина РФ из Пермского края Габтельнура Миназютдиновича Балтачёва, родившегося в том же 1970 году, что и Замольскис.
Примечательно, что в 2022 году Чкаловский суд Екатеринбурга после санкции замдиректора ФСИН России Валерия Бояринева одобрил выдачу Замольскиса в Литву, однако вмешалась Генпрокуратура, которая подала апелляцию, и Свердловский областной суд остановил процесс выдачи.
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