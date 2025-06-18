Двумя годами принудительных работ наказали екатеринбуржца за воспрепятствование журналистам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор 38-летнему местному жителю, который 2 февраля 2023 года напал на журналистов издания «Контроль», готовивших сюжет в офисе БЦ «Основа-центр».Суд установил, что мужчина достоверно знал, что люди, с которыми он столкнулся в бизнес-центре, являются представителями СМИ, но всё равно решил помешать и напал на них.Сначала он стал выталкивать журналистов, а потом пустился в рукоприкладство. Одному из корреспондентов осуждённый выкрутил руки, после чего, врывав микрофон, несколько раз ударил им по голове и телу. Второго он ударил по голове рукой и схватил за шею, от чего тот выронил фотоаппарат. После этого «журналистоненавистник» кинул микрофон в одного из корреспондентов, а фотоаппарат поднял и с силой бросил на пол. В результате техника оказалась уничтожена. Сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.На суде осуждённый утверждал, что не знал, что потерпевшие являются журналистами. Свою вину он не признал, рассказали в прокуратуре Свердловской области. Однако, как отметили в надзорном ведомстве, осуждённый в судебном заседании возместил имущественный ущерб.В прокуратуре также рассказали, что с января 2024 года он находился в федеральном розыске из-за того, что скрылся от суда во время рассмотрения дела. Его задержали и взяли под стражу в апреле 2025 года в Смоленской области.Орджоникидзевский районный суд признал его виновным по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением его имущества) и назначил 2 года принудительных работ, с удержанием 10 % заработной платы осужденного в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.