Убийцу дарителя маринованных огурцов будут судить в Нижних Сергах

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Следователи Нижнесергинского межрайонного следственного отдела СК России по Свердловской области завершили расследование уголовного дела о жестокой расправе между соседями. На скамью подсудимых в итоге сядет 33-летний местный житель, обвиняемый в умышленном убийстве.Трагедия произошла утром 13 сентября 2024 года. По версии следствия, у мужчины давно складывались напряжённые отношения с соседом — 37-летним жителем того же дома. Причиной конфликта стали регулярные жалобы на громкую музыку и нарушение тишины. В тот день потерпевший решил примириться: он пришёл к обвиняемому с трехлитровой банкой маринованных огурцов, очевидно в качестве жеста примирения.Однако разговор не задался. Между мужчинами вновь вспыхнула ссора, которая в этот раз закончилась трагедией. Обвиняемый, находясь в своей квартире, взял охотничье ружьё, зарегистрированное на законных основаниях, снарядил его и произвёл выстрел в область ноги оппонента с близкого расстояния. Полученное ранение оказалось смертельным — мужчина скончался от острой кровопотери ещё до прибытия скорой помощи.В рамках расследования следователи провели обширную работу: опросили десятки свидетелей, собрали характеризующие материалы на обоих участников конфликта, назначили и провели комплекс судебных экспертиз. Установлено, что обвиняемый осознавал последствия своих действий.В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемому грозит длительное лишение свободы — вплоть до пожизненного заключения.