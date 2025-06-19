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К шести годами приговорили жительницу Екатеринбурга за организацию наркопритона
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верх-Исетский районном суде Екатеринбурга вынесли приговор 21-летней местной жительницы, дома у которой обнаружился наркопритон.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом было установлено, что с апреля по май 2024 года девушка пускала к себе домой людей, страдающих от наркотической зависимости, употреблять запрещённые вещества.
Кроме этого, 30 мая 2024 года она сама, как считает следствие, сама приобрела наркотик – гашиш массой не менее 72,39 грамма. Его она хранила до момента изъятья вещества сотрудниками полиции.
Суд признал горожанку виновной в незаконном хранении наркотиков (часть 2 статья 228 УК РФ), организации наркопритона (часть 1 статья 232 УК РФ) и назначил её шесть лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных соучастников было выделено в отдельное производство.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом было установлено, что с апреля по май 2024 года девушка пускала к себе домой людей, страдающих от наркотической зависимости, употреблять запрещённые вещества.
Кроме этого, 30 мая 2024 года она сама, как считает следствие, сама приобрела наркотик – гашиш массой не менее 72,39 грамма. Его она хранила до момента изъятья вещества сотрудниками полиции.
Суд признал горожанку виновной в незаконном хранении наркотиков (часть 2 статья 228 УК РФ), организации наркопритона (часть 1 статья 232 УК РФ) и назначил её шесть лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Отмечается, что уголовное дело в отношении остальных соучастников было выделено в отдельное производство.
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