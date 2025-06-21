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В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане

13.02 Понедельник, 23 июня 2025
Фото: УМВД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге 19-летнего парня подозревают в хищении сбережений у пожилых людей по схеме «родственник попал в аварию» в роли «бегунка». Он приходил за деньгами, с его же слов, как к пенсионерам в разных городах России, так и Казахстана.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, этот «бегунок» оказался настоящим «марафонцем».

«По его собственному признанию он уже около месяца колесил по России, собирая деньги для телефонных аферистов. Парень сообщил оперативникам, что к моменту задержания он успел побывать в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре. При этом стартовал посыльный аж из Казахстана, где, по его словам, занимался аналогичным криминальным приработком»,

– говорят в пресс-группе.


В уральской столице его задержали после хищения у 76-летней местной жительницы 1,5 миллиона рублей. К сожалению, это произошло уже после того, как он перевёл основную часть суммы своим кураторам, оставив себе лишь 40 тысяч рублей.


Фото: УМВД Екатеринбурга


В отношении «бегунка-марафонца» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:24 СМИ сообщают о смерти одного из пострадавших при взрыве газа в Серове
11:09 Прокуратура утвердила обвинение по делу о стрельбе у храма Большой Златоуст в Екатеринбурге
10:31 Лишившуюся руки сотрудницу завода в Краснотурьинске сделали виноватой в ЧП
09:39 Росприроднадзор сообщил о нарушениях на мусорном полигоне «Северный» под Екатеринбургом
09:15 Жители Первоуральска пожаловались на «чёрную-чёрную воду» из кранов
08:54 Об обстоятельствах взрыва газа в Серове доложат главе СК
08:26 На севере Свердловской области ожидается похолодание до 0°C
18:41 В Свердловской области восьмилетнего мальчика укусила змея во дворе дома
18:09 Трое новых претендентов на пост губернатора Свердловской области подали документы в избирком
17:38 В Екатеринбурге закроют движение на улицах Малышева и Студенческой с 8 июля
16:59 СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме Серова
16:29 Новые подробности о взрыве в Серове: один пострадавший с 63% ожогов, повреждена 21 квартира
15:11 Школьница из Верхней Пышмы представит экологический проект на выставке в Абу-Даби
14:43 В Серове произошёл взрыв газа в жилом доме: эвакуированы 240 человек, пострадали пятеро
13:36 В Красноуфимске мужчина подозревается в убийстве кошки — видео попало в соцсети
12:11 Под Кировградом водитель Ford погиб в ДТП: мужчина вылетел из машины
11:36 Куда сходить в Екатеринбурге с 23 по 29 июня
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