В Екатеринбурге задержали парня по подозреваемого в хищении сбережений у пенсионеров в России и Казахстане





– говорят в пресс-группе. «По его собственному признанию он уже около месяца колесил по России, собирая деньги для телефонных аферистов. Парень сообщил оперативникам, что к моменту задержания он успел побывать в Саратове, Челябинске, Уфе и Самаре. При этом стартовал посыльный аж из Казахстана, где, по его словам, занимался аналогичным криминальным приработком»,

Фото: УМВД Екатеринбурга

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге 19-летнего парня подозревают в хищении сбережений у пожилых людей по схеме «родственник попал в аварию» в роли «бегунка». Он приходил за деньгами, с его же слов, как к пенсионерам в разных городах России, так и Казахстана.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, этот «бегунок» оказался настоящим «марафонцем».В уральской столице его задержали после хищения у 76-летней местной жительницы 1,5 миллиона рублей. К сожалению, это произошло уже после того, как он перевёл основную часть суммы своим кураторам, оставив себе лишь 40 тысяч рублей.В отношении «бегунка-марафонца» возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.