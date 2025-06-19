В Туринске продавца приговорили за повторную продажу алкоголя подросткам — осуждённая оказалась педагогом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Туринске вынесен приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, обвинённой в неоднократной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним. Туринский районный суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьёй 151.1 УК РФ — розничная продажа алкоголя несовершеннолетним, совершённая неоднократно.Как установил суд, обвиняемая уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Однако, несмотря на это, в апреле 2024 года, работая продавцом-кассиром в местном магазине, она вновь реализовала спиртосодержащую продукцию подросткам, нарушив законодательство, направленное на охрану здоровья несовершеннолетних.Особое внимание вызывает тот факт, что женщина также являлась педагогическим работником — учителем домашнего обучения в Туринской школе-интернате. Кроме того, на момент совершения преступления она официально работала продавцом по трудовому договору, который впоследствии был расторгнут.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства.