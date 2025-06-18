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Трёх жителей Нижнего Тагила будут судить из-за взятки за липовый больничный
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле трёх местных жителей обвиняют во взяточничестве ради получения липового больничного для одного из них, который он получил, чтобы некоторое время пропускать работу.
Первому обвиняемому вменяют дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), двум другим – посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по свердловский области.
По версии следствия, ещё летом 2023 год у первого обвиняемого, 1971 года рождения, – «больной» – возникли обстоятельства, при которых ему нужно было длительное время пропускать работу. Он обратился к своему знакомому, 1978 года рождения, с просьбой оформить ему больничный. Тот согласился помочь и позже привлёк к этой задаче ещё одного знакомого, 1985 года рождения, который знал, где такой больничный сделать при отсутствии на то законных оснований.
В дальнейшем фигуранты передали взятку медицинскому работнику, который оформил обвиняемому, 1971 года рождения, освобождение от работы на 2 месяца. Однако вся эта история в какой-то момент вскрылась, и троице предъявили обвинения.
Отмечается, что уголовное дело также было возбуждено на медицинского работника. Оно сейчас находится на рассмотрение в суде.
Первому обвиняемому вменяют дачу взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ), двум другим – посредничество во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СУ СКР по свердловский области.
По версии следствия, ещё летом 2023 год у первого обвиняемого, 1971 года рождения, – «больной» – возникли обстоятельства, при которых ему нужно было длительное время пропускать работу. Он обратился к своему знакомому, 1978 года рождения, с просьбой оформить ему больничный. Тот согласился помочь и позже привлёк к этой задаче ещё одного знакомого, 1985 года рождения, который знал, где такой больничный сделать при отсутствии на то законных оснований.
В дальнейшем фигуранты передали взятку медицинскому работнику, который оформил обвиняемому, 1971 года рождения, освобождение от работы на 2 месяца. Однако вся эта история в какой-то момент вскрылась, и троице предъявили обвинения.
Отмечается, что уголовное дело также было возбуждено на медицинского работника. Оно сейчас находится на рассмотрение в суде.
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