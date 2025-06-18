Возрастное ограничение 18+

Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа

20.43 Четверг, 19 июня 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Свердловские следователи спустя семь лет установили предполагаемых исполнителей дерзкого преступления, совершённого весной 2018 года в посёлке Троицкий Талицкого района. Тогда, 25 апреля, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился глава Талицкого городского округа Александр Толкачёв.

При покушении чудом никто не пострадал, но дело получило широкую огласку, а расследование оказалось одним из самых сложных в регионе. На начальном этапе установить исполнителей не удалось и следствию пришлось приостановить производство. Лишь в 2025 году дело получило новый импульс. Оно было передано в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области. Подразделение специализируется на раскрытии так называемых «висяков». Раскрыло и этот. После детального анализа материалов, обсуждений с руководством Следственного управления и представителями главка МВД, были выдвинуты новые версии. Расследование возобновили, и спустя месяцы напряжённой работы удалось выйти на след предполагаемых злоумышленников.

Как сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области, задержаны двое жителей Талицкого района. Оба они активно вели предпринимательский бизнес в момент совершения преступления. По версии следствия, у них был затяжной конфликт с главой муниципалитета Александром Толкачёвым, который они воспринимали как препятствие в своей коммерческой деятельности. Именно это, полагают следователи, и стало мотивом для покушения.

Преступление, по данным следствия, было тщательно спланировано. Нападавшие использовали пистолет ТТ с боевыми патронами, хранившийся у них незаконно. Однако реализовать задуманное до конца им не удалось — глава муниципалитета остался жив, несмотря на несколько прицельных выстрелов по автомобилю.

Задержание подозреваемых проходило при участии сотрудников СК, оперативников уголовного розыска и бойцов Росгвардии. В ходе обысков по местам жительства изъяты образцы огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе и пистолет ТТ, который, по предварительным данным, был использован в апрельском покушении. Найденные предметы будут направлены на баллистические и другие экспертизы. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Следователи также проверяют задержанных на причастность к иным тяжким преступлениям. Расследование находится под личным контролем руководства регионального Следственного комитета.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
18 июня 2025
Пожар на полигоне отходов «Новоуральский» ликвидирован спустя неделю
14 июня 2025
Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
18 июня 2025
В Екатеринбурге экс-сотрудника СИЗО-1 будут судить за передачу телефона заключённому
14 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Норма принесла в бюджет города 500 млн рублей». Что делают в Перми для защиты водно-зелёного каркаса города

Интервью с начальником управления по экологии и природопользованию Перми Дмитрием Андреевым
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:16 В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина
20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
19:00 В Серове суд обязал железнодорожную компанию компенсировать моральный вред детям
18:44 Больше половины из 19 пожаров вчера возникали в жилом фонде Свердловской области
17:51 В туринской школе после нагоняя от прокуратуры заменили потрескавшиеся окна
16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
21:16 В Екатеринбурге пройдёт «невыразимый» вечер в поддержку поэта Юрия Казарина
20:43 Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа
20:16 В центре Екатеринбурга водитель сбил женщину и ребёнка на пешеходном переходе
19:50 Студент из Сенегала поблагодарил екатеринбургских врачей за спасённую жизнь
19:00 В Серове суд обязал железнодорожную компанию компенсировать моральный вред детям
18:44 Больше половины из 19 пожаров вчера возникали в жилом фонде Свердловской области
17:51 В туринской школе после нагоняя от прокуратуры заменили потрескавшиеся окна
16:55 Обвиняемого в похищении девочки-подростка на Урале отправили под стражу
16:32 Свердловское МЧС предупреждает о сильных дождях и грозах 20 июня
16:13 Сотрудники ПДН поймали «банду» несовершеннолетних зацеперов в Екатеринбурге
15:41 До конца лета в Екатеринбурге закроют движение по улице Волгоградской
15:17 Жильцы ЖК на Щорса в Екатеринбурге переживают из-за недоступности дворовых проездов для пожарных машин
14:47 За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге
14:05 В Арамили неопытный водителю спровоцировал серьёзное ДТП
13:05 В свердловской антитеррористической комиссии заявили об отсутствии ограничений связи
12:41 Метеорологи продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
12:32 Жительницу Кушвы осудили за принуждение к даче ложных показаний
12:00 Уральские чемпионы встретились с юными спортсменами из Донецка
10:37 На Ironstar в Екатеринбурге ждут 1,5 тысячи спортсменов
10:06 Экс-сотруднице опеки, сфальсифицировавшей акт об условиях проживания Далера, ужесточили наказание
09:21 В посёлке под Екатеринбургом вторую неделю ищут пропавшего пенсионера
20:57 На Эльмаше у ворон вынуждено отобрали пернатого ребёнка
20:40 У жителя Асбеста конфисковали автомобиль за пьяную езду
20:18 Мэрия пообещала екатеринбуржцам больше зелени в парке 50-летия ВЛКСМ
19:27 В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом
19:09 МТС и «МБ РУС» запустят в Екатеринбурге онлайн-продажи гибридных автомобилей
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK