Задержаны подозреваемые в давнем покушении на главу Талицкого городского округа

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловские следователи спустя семь лет установили предполагаемых исполнителей дерзкого преступления, совершённого весной 2018 года в посёлке Троицкий Талицкого района. Тогда, 25 апреля, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находился глава Талицкого городского округа Александр Толкачёв.При покушении чудом никто не пострадал, но дело получило широкую огласку, а расследование оказалось одним из самых сложных в регионе. На начальном этапе установить исполнителей не удалось и следствию пришлось приостановить производство. Лишь в 2025 году дело получило новый импульс. Оно было передано в четвёртый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области. Подразделение специализируется на раскрытии так называемых «висяков». Раскрыло и этот. После детального анализа материалов, обсуждений с руководством Следственного управления и представителями главка МВД, были выдвинуты новые версии. Расследование возобновили, и спустя месяцы напряжённой работы удалось выйти на след предполагаемых злоумышленников.Как сообщили в следственном управлении СК России по Свердловской области, задержаны двое жителей Талицкого района. Оба они активно вели предпринимательский бизнес в момент совершения преступления. По версии следствия, у них был затяжной конфликт с главой муниципалитета Александром Толкачёвым, который они воспринимали как препятствие в своей коммерческой деятельности. Именно это, полагают следователи, и стало мотивом для покушения.Преступление, по данным следствия, было тщательно спланировано. Нападавшие использовали пистолет ТТ с боевыми патронами, хранившийся у них незаконно. Однако реализовать задуманное до конца им не удалось — глава муниципалитета остался жив, несмотря на несколько прицельных выстрелов по автомобилю.Задержание подозреваемых проходило при участии сотрудников СК, оперативников уголовного розыска и бойцов Росгвардии. В ходе обысков по местам жительства изъяты образцы огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе и пистолет ТТ, который, по предварительным данным, был использован в апрельском покушении. Найденные предметы будут направлены на баллистические и другие экспертизы. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и выборе меры пресечения. Следователи также проверяют задержанных на причастность к иным тяжким преступлениям. Расследование находится под личным контролем руководства регионального Следственного комитета.