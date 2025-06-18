За убийства незнакомки будут судить молодого человека в Екатеринбурге





рассказали в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, фигурант беспричинно причинил потерпевшей множественные телесные повреждения, от которых она впоследствии скончалась в медицинском учреждении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге за убийство будут судить 23-летнего молодого человека, который в начале декабря 2024 года напал у одного из домов на улице 40 лет Октября на 71-лентюю женщину.Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о произошедшем поступила в отделение полиции №15 у 7 декабря 2024 года в 11.12. В больнице, куда доставили потерпевшую, сообщили, что к ним поступила женщина с диагнозом черепно-мозговая травма, находившаяся в коме.Позже женщина скончалась, а предполагаемого убийцу задержали. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство из хулиганских побуждений».После задержания молодой человек пояснил, что на потерпевшей он вымещал агрессию, которая возникла у него из-за ссоры со знакомыми – с ними он незадолго до случившегося распивал спиртное в сауне.Судебная психолого-психиатрическая экспертиза, которую провели в отношении фигуранта дела, показала, что обвиняемый нуждается в принудительном лечении в психиатрической лечебнице. Следствие будет просить суд принудительно отправить молодого человека на лечение.