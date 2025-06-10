В Реже осудили предпринимателя за торговлю немаркированным куревом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершилось уголовное разбирательство в отношении предпринимателя из Режа, уличённого в незаконной торговле табачной продукцией без акцизных марок. Суд признал его виновным в нарушении законодательства о маркировке товаров.История началась с проверочной закупки в одном из торговых объектов города. Сотрудники полиции установили, что в магазине реализуются сигареты, не имеющие обязательных акцизных знаков. Первая проверка прошла в сентябре 2023 года, затем повторная — в декабре того же года. Несмотря на предупреждение со стороны правоохранителей, предприниматель не устранил выявленные нарушения. В результате оперативных мероприятий из незаконного оборота были изъяты более 55 тысяч пачек сигарет. По оценке экспертов, стоимость изъятой табачной продукции превысила 9 миллионов рублей, что квалифицируется как особо крупный размер.Уголовное дело было возбуждено по пункту «б» части 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных товаров и продукции, подлежащих обязательной маркировке специальными (акцизными) марками». На суде бизнесмен признал сам факт торговли, однако попытался оправдаться незнанием: якобы он полагался на своих поставщиков и не имел технической возможности для проверки подлинности акцизов. Кроме того, подсудимый утверждал, что закупал продукцию в том числе и для личных нужд, но не смог объяснить, зачем ему такое количество сигарет и какое именно предназначалось для собственного потребления.Режевской городской суд обмануть не удалось — судья признал вину Остапова доказанной. За два эпизода незаконной торговли предпринимателю назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 3 года. Приговор в настоящий момент не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.