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Жителя Екатеринбурге обвиняют в совершении особо тяжких преступлений более 20 лет назад

16.53 Среда, 18 июня 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге за совершение особо тяжких преступлений более 20 лет назад будут судить местного жителя, 1967 года рождения.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "д", "ж", "з" и "к" части 2 статьи 105 УК РФ – убийство двух или более лиц по найму, совершённое с особой жестокостью, сопряжённое с разбоем и бандитизмом, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление»,

– говорится в сообщении СУ СКР по Свердловской области.


По версии следствия, он совершил эти преступления, когда состоял в преступной банде. В её составе были пять человек, в том числе на тот момент действующие сотрудники милиции. На счету банды убийства 11 человек.

Следователи считают, что обвиняемый причастен к жестокому убийству двух человек в октябре 1999 года в лесном массиве на территории Екатеринбурга. У них пытались получить информацию о сбытчике наркотиков. Тела обоих закопали в лесу.

Ещё три убийства, в которых, как полагает следствие, участвовал мужчина, произошли в июне 2000 года, когда участники банды ворвались в помещение теплопункта у дома по улице Новгородцевой, где проживал мужчина, знавший о преступлениях, которые те совершали. Соучастники расстреляли его и двух женщин, которые стали свидетельницами расправы.

Кроме этого, ему вменяют заказное убийство за вознаграждение в размере 1 тысячи долларов США. В октябре 2000 года во дворе дома по улице Автомагистральной участники банды застрелили мужчину, выстрелив в него несколько раз из двух единиц огнестрельного оружия.

Позже банда совершила убийство ещё двух человек. В ноябре 2000 года у дома на улице Пехотинцев напали с огнестрельным оружием и монтировкой на мужчину и женщину, похитив у них около 250 тысяч рублей – эти деньги они также разделили между собой. Следствие также считает, что обвиняемый причастен к убийству этих людей.

«На первоначальном этапе раскрыть серию инкриминируемых обвиняемым преступлений не удалось. Тем не менее, работа по ним продолжалась, и выйти на след фигурантов удалось в рамках системной работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет»,

– рассказали в СК.


Уголовное дело уже начали рассматривать в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. Отмечается, что в отношении остальных членов банды уголовные дела находятся в отдельном производстве и также переданы в суд.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:23 В Екатеринбурге и в Карпинске приостановили работу двух кафе
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09:27 Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
08:49 В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
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20:55 В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку
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