Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге





– рассказали в полиции. «При этом злоумышленник предпринимал меры конспирации. Зная, что банкоматы оборудованы камерами, он одевал маску, менял одежду. После хищения фигурант продал машину, на которой ранее передвигался по городу. Затем он вовсе покинул Свердловскую область»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Перми задержали 25-летнего молодого человека по подозрению в краже 1,8 миллиона рублей с карты жителя Ульяновска, у которого со счёта пропали деньги, когда он был проездом в Екатеринбурге.Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, потерпевший, обнаружив, что его деньги исчезли, вспомнил, что в день его отъезда из уральской столицы на железнодорожном вокзале к нему подошёл неизвестный. Незнакомец предложил купить парфюм. Мужчина сначала отказался, но из-за настойчивости торговца согласился что-нибудь купить. Оплатить покупку договорились переводом. Однако разобраться с тем, как правильно сделать перевод в банковском приложении, мужчина никак не мог. В итоге он решил просто передать незнакомцу свой телефон, чтобы тот сам перевёл себе нужную сумму, и тот перевёл. Вот только сумма перевода была в разы больше обговорённой.Позже подозреваемый, используя виртуальную карту с данными жертвы, стал снимать деньги в разных банкоматах Екатеринбурге.Задержали торговца парфюмом на съёмной квартире в Перми, которую он арендовал вместе с ещё несколькими знакомыми. Отмечается, что при этом молодой человек зарегистрирован в Пензе.По имеющейся у полиции информации, похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку автомобиля Opel Insignia. На транспортное средство сейчас наложен арест. В отношении задержанного расследуется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража в особо крупном размере». Фигуранта поместили под стражу. Торговцу грозит до дести лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.