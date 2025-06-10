Возрастное ограничение 18+

Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге

10.35 Среда, 18 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Перми задержали 25-летнего молодого человека по подозрению в краже 1,8 миллиона рублей с карты жителя Ульяновска, у которого со счёта пропали деньги, когда он был проездом в Екатеринбурге.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УМВД по Екатеринбургу, потерпевший, обнаружив, что его деньги исчезли, вспомнил, что в день его отъезда из уральской столицы на железнодорожном вокзале к нему подошёл неизвестный. Незнакомец предложил купить парфюм. Мужчина сначала отказался, но из-за настойчивости торговца согласился что-нибудь купить. Оплатить покупку договорились переводом. Однако разобраться с тем, как правильно сделать перевод в банковском приложении, мужчина никак не мог. В итоге он решил просто передать незнакомцу свой телефон, чтобы тот сам перевёл себе нужную сумму, и тот перевёл. Вот только сумма перевода была в разы больше обговорённой.

Позже подозреваемый, используя виртуальную карту с данными жертвы, стал снимать деньги в разных банкоматах Екатеринбурге.

«При этом злоумышленник предпринимал меры конспирации. Зная, что банкоматы оборудованы камерами, он одевал маску, менял одежду. После хищения фигурант продал машину, на которой ранее передвигался по городу. Затем он вовсе покинул Свердловскую область»,

– рассказали в полиции.


Задержали торговца парфюмом на съёмной квартире в Перми, которую он арендовал вместе с ещё несколькими знакомыми. Отмечается, что при этом молодой человек зарегистрирован в Пензе.

По имеющейся у полиции информации, похищенные деньги подозреваемый потратил на покупку автомобиля Opel Insignia. На транспортное средство сейчас наложен арест. В отношении задержанного расследуется уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ – «Кража в особо крупном размере». Фигуранта поместили под стражу. Торговцу грозит до дести лет лишения свободы. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге экс-преподаватель лишился 3 млн после звонков от «коллеги», «ФСБ» и «Центробанка»
10 июня 2025
Екатеринбуржец веселья ради поджёг пух и случайно сжёг восемь автомобилей
12 июня 2025
В Екатеринбурге по восьми статьям УК РФ будут судить банду похитителей
17 июня 2025
Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
18 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Прожившей почти 10 лет в аварийном доме в Таватуе пенсионерке дали новое жильё

Галина Антонова жила в квартире в деревянном доме без удобств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
12:34 Уральские старообрядцы выступили против продажи здания Троицкой церкви в Екатеринбурге
11:53 Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле
10:58 В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
10:35 Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
10:02 Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
09:27 Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
08:49 В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
21:18 Обустройство очередного екатеринбургского парка снова началось с вырубок
20:55 В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку
20:44 В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр
20:18 РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя
19:49 Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание
18:52 В екатеринбургском «Нью Баре» пройдет благотворительная «барахолка» в поддержку зооприюта
18:28 Всего на два пожара в жилом секторе выезжали свердловские пожарные в понедельник
17:24 В расселëнном доме возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул пожар
17:02 В 42,5 раза снизилась площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге в 2025 году
16:35 В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы
16:15 Десять лет колонии строгого режима назначили экс-мэру Дегтярска по делу о взяточничестве
16:05 В посёлке Гари подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу
15:28 Бросившего подругу на снегу в лесополосе жителя Сосьвы будут судить за её смерть
14:57 Бастрыкин затребовал доклад об инциденте и избиением мальчика в детском лагере под Алапаевском
14:35 Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности в Свердловской области
13:54 В Нижнем Тагиле за гибель пациентки после операции на дому будут судить хирурга
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
14:43 Двое проходчиков пострадали при обрушении в шахте в посёлке Черёмухово
14:22 Роспотребнадзор запретил тату-мастеру из Камышлова делать татуировки
13:05 В Кушве больше месяца не могут найти председателя гордумы Клиросова
12:34 Уральские старообрядцы выступили против продажи здания Троицкой церкви в Екатеринбурге
11:53 Организаторов похода на «Голый камень», во время которого пострадала школьница, будут судить в Нижнем Тагиле
10:58 В Нижнем Тагиле неизвестные запирают собак в гараже
10:35 Торговца парфюмом подозревают в краже почти двух миллионов рублей с карты приезжего в Екатеринбурге
10:02 Дело учинившего расправу над спящими на проспекте Ленина екатеринбуржца передали в суд
09:27 Бастрыкин вновь затребовал доклад по делу о нападении с ножом на школьника в Верхней Пышме
08:49 В Екатеринбурге хотят поменять пять автобусных маршрутов
21:18 Обустройство очередного екатеринбургского парка снова началось с вырубок
20:55 В Екатеринбурге грузовик повредил трамвайную остановку
20:44 В арт-путешествие по городам Большого Урала можно отправится, не покидая Ельцин-центр
20:18 РЖД поплатится за сбитого под Серовым медведя
19:49 Гонщику по тротуарам в Верхней Салде назначили наказание
18:52 В екатеринбургском «Нью Баре» пройдет благотворительная «барахолка» в поддержку зооприюта
18:28 Всего на два пожара в жилом секторе выезжали свердловские пожарные в понедельник
17:24 В расселëнном доме возле Макаровского моста в Екатеринбурге вспыхнул пожар
17:02 В 42,5 раза снизилась площадь ландшафтных пожаров в Екатеринбурге в 2025 году
16:35 В Сысерти детсад выплатит моральную компенсацию родителям травмировавшей глаз воспитанницы
16:15 Десять лет колонии строгого режима назначили экс-мэру Дегтярска по делу о взяточничестве
16:05 В посёлке Гари подросток перевернулся на мотоцикле и попал в больницу
15:28 Бросившего подругу на снегу в лесополосе жителя Сосьвы будут судить за её смерть
14:57 Бастрыкин затребовал доклад об инциденте и избиением мальчика в детском лагере под Алапаевском
14:35 Метеорологи предупреждают о повышенной пожарной опасности в Свердловской области
13:54 В Нижнем Тагиле за гибель пациентки после операции на дому будут судить хирурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK