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В Екатеринбурге по восьми статьям УК РФ будут судить банду похитителей

12.18 Вторник, 17 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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В Екатеринбурге будут судить участников банды – четырёх мужчин, обвиняемых в похищении человека, вымогательстве и хищении более 5,6 миллиона рублей и других преступлениях.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области в зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях им вменяют сразу восемь статьей УК РФ: участие в банде (ч. 2 ст. 209), похищение человека (п. «а» ч. 3 ст. 126), разбой с применением оружия (пп. «а, б» ч. 4 ст. 162), вымогательство (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 163), махинации с похищенными средствами для их легализации (п. «а» ч. 4 ст. 174.1), получение взятки должностям лицом (п. «в» ч. 5 ст. 290), превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286) и пособничество в разбое (ч. 5 ст. 33, пп. «б» ч. 4 ст. 162).

По версии следствия, весной 2023 года житель Алтайского края, узнав, что в Екатеринбурге живёт человек, сумма сбережений которого составляет более 500 миллионов рублей, сколотил банду для его похищения и хищения его средств.

Действовали они с марта по августе 2023 года. Следствие считает, что в состав банды входило шесть человек. Одно лицо установить не удалось, в связи с чем материалы в отношении него выделили в отдельное производства. Известно, что среди участников был бывший сотрудник ГУ МВД России по Алтайскому краю и на тот момент действующий сотрудник полиции – начальник отделения ЭБ и ПК ОМВД России по Новоалтайску, который за взятку в 300 тысяч рублей предоставил сведения о местах, где жил потерпевший и его близкие. При этом он якобы не знал о преступлении, которое собиралась совершить банда, и о том, что у её участников было огнестрельное оружие

Собирались они в арендованных квартирах в Верх-Исетском районе Екатеринбурге. По данным следствия, перед совершением преступления они долго собирали информацию о потерпевшем, наблюдали за ним, составляли его график работы и маршруты передвижения.

Само похищение они совершили в июле 2023 года в посёлке Рудный. Потерпевшего они вывезли в Нижне-Исетский лесопарк в Екатеринбурге, где удерживали его до тех пор, пока он не сообщил логин и пароль от принадлежащих ему электронных криптовалютных кошельков и не предоставил доступ к находившейся на них цифровой валюте USDT. Получив доступ к цифровым средствам, участники банды перевели на подконтрольные им электронные криптовалютные кошельки цифровую валюту на сумму, эквивалентную более 5,6 миллиона рублей на момент совершения преступления.

Далее, чтобы придать похищенным средствам законный вид, они продали постороннему лицу цифровую валюту на сумму более четырёх миллионов рублей и поделили деньги между собой.

Деятельность банды была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в августе 2023 года.

Отметим, что в сообщении прокуратуры области говорится, что обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в отношении четырёх мужчин при том, что в составе банды, как полагает следствие, входило шесть человек. Одно лицо, как отмечалось выше, установить не удалось. Какой статус у ещё одного участника банды, в прокуратуре не уточнили.

Известно, что уголовное дело будут рассматривать в Свердловском областном суде.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:28 В алапаевском лагере «Спутник» прокомментировали инцидент и избиением мальчика
16:56 В Екатеринбурге полиция не стала возвращать сбежавших из дома братьев
16:37 Дело обвиняемой в нападении на одноклассницу сыновей жительницы Нижнего Тагила передадут в суд
15:56 До середины июля в Екатеринбурге закроют движение по улице Центральной
15:34 СК присоединился к расследованию случая с падением ребёнка в выгребную яму в Верхотурье
14:37 Серовчанина, обвиняемого в убийстве жительницы Нижнего Тагила и её сына, оставили в СИЗО
13:45 На севере Свердловской области нашли нефтяное месторождение
12:46 Новым министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Дмитрий Ионин
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