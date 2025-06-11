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На полгода в колонию отправили злостного неплательщика алиментов из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле реальный срок придётся отбывать местному жителю, не желавшему платить алименты своему ребёнку.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ещё в 2020 году на мужчину судом была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере одной четвёртой доли заработка или иного дохода. Однако мужчина никаких мер для этого не принял.
В декабре 2023 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) и назначили ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако даже после этого мужчина выводов для себя не сделал, так и не начав выплачивать алименты. К этому моменту его долг перед ребёнком стал превышать 997 тысяч рублей. И итоге отцу было предъявлено обвинение в неуплате алиментов без уважительных причин (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
В суде мужчина заявил, что не признает вину, и пояснил, что не считает нужным платить алименты. У суда была другая позиция. В итоге ему назначили 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, ещё в 2020 году на мужчину судом была возложена обязанность выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребёнка в размере одной четвёртой доли заработка или иного дохода. Однако мужчина никаких мер для этого не принял.
«Зная об обязанности, осуждённый мер к исполнению решению суда не принял – официально не трудоустроился, иной добровольной помощи длительный период времени не оказывал»,
– отметили в ведомстве.
В декабре 2023 года его привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ) и назначили ему наказание в виде 20 часов обязательных работ. Однако даже после этого мужчина выводов для себя не сделал, так и не начав выплачивать алименты. К этому моменту его долг перед ребёнком стал превышать 997 тысяч рублей. И итоге отцу было предъявлено обвинение в неуплате алиментов без уважительных причин (ч. 1 ст. 157 УК РФ).
В суде мужчина заявил, что не признает вину, и пояснил, что не считает нужным платить алименты. У суда была другая позиция. В итоге ему назначили 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
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