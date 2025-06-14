В Талице предприимчивая пара торговала галлюциногенным «шоколадками»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершено расследование дела, которое могло бы послужить сюжетом для криминальной комедии. Перед судом предстанет семейная пара из города Талица, обвиняемая в незаконном культивировании и продаже галлюциногенных грибов, замаскированных под шоколадные конфеты.Согласно материалам дела, в апреле 2022 года супруги изучили методику домашнего выращивания грибов, содержащих психоактивное вещество псилоцин, и организовали целую лабораторию у себя в квартире. С помощью сушилки для овощей они высушивали собранные грибы, после чего вмешивали их в растопленный шоколад и формировали «подарочные конфеты». Готовую продукцию обвиняемые помещали в цветную фольгу и коробки с надписью «От всей души», чем придавали наркотическому товару вид безобидного сувенира. Распространение осуществлялось через онлайн-магазин в мессенджере Telegram, а доставка — почтой, что позволяло преступникам долго сохранять анонимность.Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, операция по задержанию состоялась в июле 2024 года. В ходе обыска в арендованной квартире были обнаружены и изъяты более 6 килограммов галлюциногенных грибов, упаковочные материалы, шоколад, оборудование для культивации, а также научная литература по микологии и наркотическим веществам.Тюменская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по нескольким тяжёлым статьям Уголовного кодекса: «сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц», «сбыт наркотических веществ в значительном размере», «незаконное культивирование наркосодержащих растений», «покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере».Дело направлено в Талицкий районный суд. До начала судебного разбирательства обвиняемые взяты под стражу.