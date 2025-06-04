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Инспектору ДПС из Верхней Пышмы назначили наказание за взятку

21.05 Вторник, 10 июня 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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В Верхнепышминском городском суде вынесен приговор по делу о коррупции в рядах Госавтоинспекции. В центре скандала (а затем и на скамье подсудимых) оказался старший инспектор ДПС ГИБДД Вугар Мискерли.

Как установило следствие, в апреле 2022 года он остановил автомобиль, за рулём которого находился его знакомый. Не заметить признаки алкогольного опьянения у водителя было невозможно. Но вместо того, чтобы выполнить свои служебные обязанности, инспектор согласился на незаконное предложение. Нетрезвый водитель попытался избежать ответственности, предложив полицейскому взятку в размере 20 тысяч рублей. Мискерли согласился. Он не стал проводить медицинское освидетельствование и не привлёк нарушителя к административной ответственности.

Однако, и денег инспектор не получил. После того как он отпустил водителя, того вскоре остановили другие сотрудники ГИБДД. В результате нарушитель всё же был привлечён к ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. А факт коррупционного правонарушения стал известен правоохранительным органам. В отношении Вугара Мискерли было возбуждено уголовное дело. Сам инспектор свою вину не признал. Он утверждал, что у водителя не было признаков опьянения и правил дорожного движения тот не нарушал.

Тем не менее, суд пришёл к иному выводу. Доказательства, собранные следствием, убедили судью в виновности сотрудника полиции. Вугар Мискерли был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 3 статьи 290 УК РФ — покушение на получение взятки должностным лицом.

Суд назначил бывшему инспектору наказание в виде крупного штрафа. Размер штрафа составил 700 тысяч рублей. Кроме того, Мискерли лишён права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителей власти, на два года. Это ограничение распространяется на работу в органах государственной службы и местного самоуправления.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу. У осуждённого есть право обжаловать решение суда в установленном порядке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:47 Из Екатеринбурга можно будет поехать в Пхеньян прямым поездом
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10:30 Банк оштрафовали за навязчивые звонки жительнице Свердловской области
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