Марсель Гасанов частично признал вину по двум статьям УК

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде зачитали обвинительное заключение по делу Марселя Гасанова.Напомним, следствие считает, что в сентябре 2024 года Гасанов якобы «был назначен “смотрящим” за Свердловской областью». В феврале этого года его заключили под стражу, и уже в СИЗО возникли обстоятельства для новых обвинений по статьям УК.«Находясь в СИЗО, Гасанов в грубой форме публично при других сотрудниках учреждения и лицах, содержащихся под стражей, неоднократно оскорбил сотрудника ГУФСИН, находящегося при исполнении должностных обязанностей, а также высказал в его адрес угрозы», — сообщает телеграм-канал судов Свердловской области.В итоге к статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) добавились статьи о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ) и угрозе применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей (ч. 2 ст. 321 УК РФ).Как сообщили в суде, Гасанов не признал свою вину по статье о высшем положении в преступной иерархии. По двум другим статьям он признал вину частично, «отметив, что находился в критическом состоянии и не осознавал, что говорит, считает это ошибкой».Напомним, следствие утверждает, что Гасанова «назначили смотрящим» Шакро Молодой и Бадри Кутаисский, «которые занимают высшее положение в преступной иерархии и носят криминальный титул так называемых воров в законе». По версии следствия, в обязанности Гасанова входили «контроль и пополнение преступной кассы, ее распределение, пропаганда уголовно-воровских традиций на территории области, разрешение конфликтных ситуаций в преступной среде», добавили в пресс-службе суда.Следующее заседание назначено на 31 июля.