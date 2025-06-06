В Серове будут судить двух мужчин за нападения на жителей города

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В Серове будут судить двоих мужчин, которые, по версии следствия, нападали на жителей города в общественных местах, в магазине и на остановке.По данным прокуратуры региона, в марте этого года двое граждан (одному 27 лет, второму 33 года) «инициировали конфликтные ситуации с прохожими и подростками». Оба, как сообщается, были пьяны. От их рук пострадали несколько человек, причем, нападавшие имели при себе нож.«Так, находясь у одного из магазинов, обвиняемые напали на мужчину, который сделал им замечание об аморальности их поведения. На что мужчины, используя имеющийся у них нож, угрожали потерпевшему расправой. Затем один из них похитил у потерпевшего его рюкзак с продуктами питания», — рассказали в ведомстве.Ещё один случай нападения произошел на остановке транспорта, там, по версии следствия, один из обвиняемых напал на подростка, нанес ему удары руками и замахивался на него ножом.Другое нападение произошло в магазине, там пострадала семья с двумя детьми. «На сделанные замечания напали на их отца, наносили удары ногами по его телу и голове. Также причинили телесные повреждения жене данного мужчины, которая пыталась защитить супруга», — сообщает прокуратура. Позже в этом же магазине от нападения пострадали трое подростков и отец одного из них.По данным прокуратуры, обвиняемых будут судить по статье о хулиганстве. Кроме того, один из них также обвиняется в грабеже. Оба заключены под стражу.