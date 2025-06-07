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Подозреваемой в похищении ребёнка в Асбесте избрали меру пресечения
Фото: Асбестовский городской суд
В Асбестовском районном суде избрали меру пресечения женщине, которая увела с детской площадки малолетнюю девочку и вместе с ней уехала на автобусе к себе домой.
Напомним, что вызволять девочку из чужой квартиры пришлось со штурмом. По предварительным данным, ребёнок не пострадал. Женщине предъявлено обвинение в похищении ребёнка (пункт «д» часть 2 статья 126 УК РФ).
«Постановлением суда подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 7 августа 2025 года включительно»,
– сообщили в пресс-службе свердловских судов.
Напомним, что вызволять девочку из чужой квартиры пришлось со штурмом. По предварительным данным, ребёнок не пострадал. Женщине предъявлено обвинение в похищении ребёнка (пункт «д» часть 2 статья 126 УК РФ).
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