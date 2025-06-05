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За реабилитацию нацизма в интернете будут судить 24-летнего жителя Каменска-Уральского
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Каменска-Уральского, 2001 года рождения, который в октябре 2021 года и в феврале 2022 года оставил в социальных сетях необдуманные комментарии.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в своих комментариях молодой человек оправдывал идеологии фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Кроме этого, по версии следствия, парень отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала.
За эти комментарии каменцу было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма в интернете (пункт «в» часть 2 статьи УК РФ 354.1).
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в своих комментариях молодой человек оправдывал идеологии фашизма и нацизма, а также преступления, совершенные фашистской Германией в годы Второй мировой войны. Кроме этого, по версии следствия, парень отрицал факты, установленные приговором Международного военного трибунала.
За эти комментарии каменцу было предъявлено обвинение в реабилитации нацизма в интернете (пункт «в» часть 2 статьи УК РФ 354.1).
«Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Оно будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу»,
– сказали в прокуратуре.
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