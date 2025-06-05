Возрастное ограничение 18+
Три миллиона рублей будут возвращать дропперы обманутой мошенниками жительнице Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга через суд обязала дропперов, через банковские счета которых у жительницы уральской столицы похитили три миллиона рублей, вернуть украденные деньги.
Женщина, попав под влияние телефонных аферистов, перевела деньги на продиктованные мошенниками «безопасные счета», которыми в действительности оказались счетами жителей Республики Башкортостан и Воронежской области – их карточки злоумышленники использовали, чтобы легализовать похищенные деньги и вывести безопасным для себя образом. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому екатеринбурженка проходит, факт необоснованного обогащения был зафиксирован.
На основании изложенного прокуратура направила в Калининский районный суд Уфы и Лискинский районный суд Воронежской области исковые заявления о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения. Оба суда удовлетворили исковые требования в полном объёме, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Женщина, попав под влияние телефонных аферистов, перевела деньги на продиктованные мошенниками «безопасные счета», которыми в действительности оказались счетами жителей Республики Башкортостан и Воронежской области – их карточки злоумышленники использовали, чтобы легализовать похищенные деньги и вывести безопасным для себя образом. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому екатеринбурженка проходит, факт необоснованного обогащения был зафиксирован.
На основании изложенного прокуратура направила в Калининский районный суд Уфы и Лискинский районный суд Воронежской области исковые заявления о взыскании с владельцев счетов суммы неосновательного обогащения. Оба суда удовлетворили исковые требования в полном объёме, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Украденные мошенниками сбережения жителя Каменска-Уральского будет возвращать парень из Махачкалы
05 июня 2025
05 июня 2025