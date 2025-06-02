Возрастное ограничение 18+

17 годами лишения свободы наказали красноуфимца за убийство супруги

13.29 Пятница, 6 июня 2025
Фото: прокуратура Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 6 июня, Красноуфимский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. В апреле 2022 года он убил свою супругу, рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, расправу над своей супругой он совершил на берегу реки Бисерть в посёлке Первомайский Нижнесергинского района, где поджидал её, зная, что она придёт туда на рыбалку. Там он, облачившись в балаклаву, нанёс сапёрной лопаткой множество ударов по голове, после чего столкнул супругу, ещё живую, в воду, где женщина утонула. Поводом для убийства стали ревность и неприязненное отношение.

Известно, что женщина работала в полиции.

Мужчину признали виновным сразу по шести статьям Уголовного кодекса РФ: убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконный сбор сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки (ч. 1 ст. 138 УК РФ), приобретение технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), использование малолетнего для изготовления порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ).

Однако к убийству супруги относится лишь одна из перечисленных статей. Остальные преступления были установлены во время расследования уголовного дела.

По данным «КП-Екатеринбург», мужчина совершил их в 2023 году, когда стал проживать с новой сожительницей и её ребёнком. Вскрылось это при обыске в сентябре того же года. Ресурс пишет, что дома следователи обнаружили устройства слежения и записи с кадрами интимного характера.

В прокуратуре региона сообщили, что в июле 2023 года осуждённый установил видеокамеру в ванной, чтобы снимать сожительницу во время гигиенических процедур. Кроме этого, следствие выяснило, что с июля по сентябрь 2023 мужчина тайком получил доступ к профилю сожительницы и с помощью фотографирования и видеосъёмки сохранил чужие переписки у себя на телефоне.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Однако суд решил назначить ему 17 лет лишения свободы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Берёзовском городском суде рассмотрят дело об убийстве, раскрытом случайно после обнаружения трупа в подвале спустя 14 лет
02 июня 2025
Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии
02 июня 2025
Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор
03 июня 2025
259 раз житель Алапаевска ударил свою сожительницу ножом
02 июня 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Присяжных лишили чувств. В Екатеринбурге третий состав коллегии рассматривает нашумевшее дело об убийстве

Как изменился процесс после двух единогласных оправданий
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:29 17 годами лишения свободы наказали красноуфимца за убийство супруги
11:58 Ura.ru: редактор Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди
11:36 Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет
11:06 В свердловских лесах не осталось действующих пожаров
10:38 В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 30 лет назад
10:22 Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
09:43 Полмиллиона «полезных» насекомых привезли в Свердловскую область
09:15 Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе
21:15 В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец
20:21 Екатеринбуржцы пытаются не допустить очередного «урезания» парка имени 50-летия ВЛКСМ
19:38 Екатеринбургскую собачку со скальпированной раной прооперировали
19:14 Экскурсоводы и артисты создали аудиогид по Уралмашу
18:37 За минувшую среду свердловские пожары унесли две жизни
17:17 В Свердловской области нашли применение отходам переработки
17:03 Жителя Первоуральска оштрафовали за пост, сделанный в 2010 году
16:36 Ещё на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
16:05 Украденные мошенниками сбережения жителя Каменска-Уральского будет возвращать парень из Махачкалы
15:37 Уголовное дело, в рамках которого в Ura.ru прошли обыски, возбуждено на полицейского
15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Виновнице массового отравления в СУНЦ УрФУ вынесли приговор
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего парня ждёт суд
11:47 В Ura.ru прокомментировали обыски
11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
Все новости Свердловской области
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
22:33 Убит бывший мэр Самары, восхищавшийся Екатеринбургом
11:02 Авито разработал блок вопросов для всероссийской онлайн-олимпиады по экологии
17:37 Полмиллиона рублей обещает Авито за обнаруженные на площадке баги
21:54 Активы крупнейшей в России логистической компании изъяли в пользу государства
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
13:03 Пёс стал студентом красноярского университета
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
Все новости России и мира
13:29 17 годами лишения свободы наказали красноуфимца за убийство супруги
11:58 Ura.ru: редактор Аллаяров стал жертвой оговора со стороны своего дяди
11:36 Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет
11:06 В свердловских лесах не осталось действующих пожаров
10:38 В Свердловской области задержали мужчину по подозрению в убийстве 30 лет назад
10:22 Редактору Ura.ru Денису Аллаярову грозит арест
09:43 Полмиллиона «полезных» насекомых привезли в Свердловскую область
09:15 Проливной дождь в Камышлове помешал пожилому водителю увидеть девочку на пешеходном переходе
21:15 В Екатеринбургском зоопарке родился ленивец
20:21 Екатеринбуржцы пытаются не допустить очередного «урезания» парка имени 50-летия ВЛКСМ
19:38 Екатеринбургскую собачку со скальпированной раной прооперировали
19:14 Экскурсоводы и артисты создали аудиогид по Уралмашу
18:37 За минувшую среду свердловские пожары унесли две жизни
17:17 В Свердловской области нашли применение отходам переработки
17:03 Жителя Первоуральска оштрафовали за пост, сделанный в 2010 году
16:36 Ещё на двух улицах Екатеринбурга запретят парковку
16:05 Украденные мошенниками сбережения жителя Каменска-Уральского будет возвращать парень из Махачкалы
15:37 Уголовное дело, в рамках которого в Ura.ru прошли обыски, возбуждено на полицейского
15:02 Роспотребнадзор предлагает родителям отравившихся учеников 178-й школы написать претензию поставщику питания
14:32 В связи с отравлением детей в поезде «Екатеринбург – Анапа» возбудили уголовное дело
13:26 В Екатеринбурге собака спровоцировала ДТП с участием ребёнка
13:10 Виновнице массового отравления в СУНЦ УрФУ вынесли приговор
12:30 До конца голосования за благоустройство парков в Екатеринбурге осталась неделя
12:07 В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего парня ждёт суд
11:47 В Ura.ru прокомментировали обыски
11:11 В Екатеринбурге шестилетний ребёнок ушёл из детского сада во время прогулки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK