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17 годами лишения свободы наказали красноуфимца за убийство супруги
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 6 июня, Красноуфимский районный суд вынес приговор 36-летнему местному жителю. В апреле 2022 года он убил свою супругу, рассказали в прокуратуре Свердловской области.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, расправу над своей супругой он совершил на берегу реки Бисерть в посёлке Первомайский Нижнесергинского района, где поджидал её, зная, что она придёт туда на рыбалку. Там он, облачившись в балаклаву, нанёс сапёрной лопаткой множество ударов по голове, после чего столкнул супругу, ещё живую, в воду, где женщина утонула. Поводом для убийства стали ревность и неприязненное отношение.
Известно, что женщина работала в полиции.
Мужчину признали виновным сразу по шести статьям Уголовного кодекса РФ: убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконный сбор сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки (ч. 1 ст. 138 УК РФ), приобретение технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), использование малолетнего для изготовления порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ).
Однако к убийству супруги относится лишь одна из перечисленных статей. Остальные преступления были установлены во время расследования уголовного дела.
По данным «КП-Екатеринбург», мужчина совершил их в 2023 году, когда стал проживать с новой сожительницей и её ребёнком. Вскрылось это при обыске в сентябре того же года. Ресурс пишет, что дома следователи обнаружили устройства слежения и записи с кадрами интимного характера.
В прокуратуре региона сообщили, что в июле 2023 года осуждённый установил видеокамеру в ванной, чтобы снимать сожительницу во время гигиенических процедур. Кроме этого, следствие выяснило, что с июля по сентябрь 2023 мужчина тайком получил доступ к профилю сожительницы и с помощью фотографирования и видеосъёмки сохранил чужие переписки у себя на телефоне.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Однако суд решил назначить ему 17 лет лишения свободы.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов области, расправу над своей супругой он совершил на берегу реки Бисерть в посёлке Первомайский Нижнесергинского района, где поджидал её, зная, что она придёт туда на рыбалку. Там он, облачившись в балаклаву, нанёс сапёрной лопаткой множество ударов по голове, после чего столкнул супругу, ещё живую, в воду, где женщина утонула. Поводом для убийства стали ревность и неприязненное отношение.
Известно, что женщина работала в полиции.
Мужчину признали виновным сразу по шести статьям Уголовного кодекса РФ: убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконный сбор сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ), нарушение тайны переписки (ч. 1 ст. 138 УК РФ), приобретение технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), использование малолетнего для изготовления порнографии (п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК РФ).
Однако к убийству супруги относится лишь одна из перечисленных статей. Остальные преступления были установлены во время расследования уголовного дела.
По данным «КП-Екатеринбург», мужчина совершил их в 2023 году, когда стал проживать с новой сожительницей и её ребёнком. Вскрылось это при обыске в сентябре того же года. Ресурс пишет, что дома следователи обнаружили устройства слежения и записи с кадрами интимного характера.
В прокуратуре региона сообщили, что в июле 2023 года осуждённый установил видеокамеру в ванной, чтобы снимать сожительницу во время гигиенических процедур. Кроме этого, следствие выяснило, что с июля по сентябрь 2023 мужчина тайком получил доступ к профилю сожительницы и с помощью фотографирования и видеосъёмки сохранил чужие переписки у себя на телефоне.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому по совокупности преступлений наказание в виде 18 лет в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год. Однако суд решил назначить ему 17 лет лишения свободы.
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