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Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Житель Алапаевска 12 лет проведёт в исправительной колонии строгого режима за то, что накачал школьницу наркотиком. Такое наказание для него избрал городской суд.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 17 ноября 2024 года мужчина, оставшись со школьницей в квартире, убедил девочку поставить ей укол, после чего с помощью шприца вкачал в неё наркотик.
После случившегося девочке пришлось обращаться за медицинской помощью.
Свою вину мужчина признавать отказался.
Суд признал его виновным в склонении ребёнка к употреблению наркотиков (пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ) и назначил ему 12 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также суд частично удовлетворил иск о взыскании моральной компенсации на сумму 40 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, 17 ноября 2024 года мужчина, оставшись со школьницей в квартире, убедил девочку поставить ей укол, после чего с помощью шприца вкачал в неё наркотик.
«Осуждённый, являясь потребителем наркотических средств и достоверно зная о том, что потребление наркотических средств без назначения врача вызывает привыкание, в квартире по улице Калинина в Алапаевске, ввёл потерпевшую в заблуждение относительно содержимого вещества в шприце, после чего схватил руку девочки и сделал ей внутривенно инъекцию с наркотическим средством»,
– рассказали в ведомстве.
После случившегося девочке пришлось обращаться за медицинской помощью.
Свою вину мужчина признавать отказался.
Суд признал его виновным в склонении ребёнка к употреблению наркотиков (пункт «а» части 3 статьи 230 УК РФ) и назначил ему 12 лет в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также суд частично удовлетворил иск о взыскании моральной компенсации на сумму 40 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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