Накачавшего наркотиками школьницу алапаевца отправили в колонию на 12 лет

– рассказали в ведомстве.

«Осуждённый, являясь потребителем наркотических средств и достоверно зная о том, что потребление наркотических средств без назначения врача вызывает привыкание, в квартире по улице Калинина в Алапаевске, ввёл потерпевшую в заблуждение относительно содержимого вещества в шприце, после чего схватил руку девочки и сделал ей внутривенно инъекцию с наркотическим средством»,