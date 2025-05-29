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Украденные мошенниками сбережения жителя Каменска-Уральского будет возвращать парень из Махачкалы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Молодому человеку из Махачкалы придётся возвращать пожилому жителю Каменска-Уральского деньги, которые обманутый телефонными мошенниками пенсионер перевёл парню на счёт.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 17 июня 2024 года пожилой мужчина, 1961 года рождения, по указанию неизвестных перевёл на чужой счёт 44 тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве выяснилось, что счёт принадлежит жителю Махачкалы, 1997 года рождения. Объяснить законность получения средств мужчина не смог, в связи с чем прокуратурой Каменска-Уральского в интересах местного жителя в Кировский районный суд Махачкалы было исковое заявление о взыскании владельца счёта суммы необоснованного обогащения.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, 17 июня 2024 года пожилой мужчина, 1961 года рождения, по указанию неизвестных перевёл на чужой счёт 44 тысячи рублей. В ходе расследования уголовного дела о мошенничестве выяснилось, что счёт принадлежит жителю Махачкалы, 1997 года рождения. Объяснить законность получения средств мужчина не смог, в связи с чем прокуратурой Каменска-Уральского в интересах местного жителя в Кировский районный суд Махачкалы было исковое заявление о взыскании владельца счёта суммы необоснованного обогащения.
«На основании изложенных доводов и представленных по делу материалов суд Махачкалы удовлетворил исковые требования о взыскании неосновательного обогащения с "дроппера" в полном объёме»,
– сообщили в ведомстве.
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