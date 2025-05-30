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В Нижнем Тагиле обвиняемого в оправдании терроризма 23-летнего пареня ждёт суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле перед судом будет отвечать 23-летний молодой человек. Его обвиняют в публичном оправдании терроризма (часть 1 статьи 205.2 УК РФ).
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в январе-феврале 2024 года молодой человек в тёмное время суток оставлял на стенах жилых домов надписи, оправдывающие идеологию терроризма. По версии следствия, он делал это по указанию «куратора», с которым общался в социальных сетях.
Противоправную деятельность парня смогли выявить и пресечь силы регионального управления ФСБ России.
Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в январе-феврале 2024 года молодой человек в тёмное время суток оставлял на стенах жилых домов надписи, оправдывающие идеологию терроризма. По версии следствия, он делал это по указанию «куратора», с которым общался в социальных сетях.
Противоправную деятельность парня смогли выявить и пресечь силы регионального управления ФСБ России.
Теперь молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы.
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