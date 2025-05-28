Похитившего более полутора миллионов рублей мошенника осудили в Туринске

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Туринском районном суде вынесен приговор по уголовному делу о крупном мошенничестве под предлогом поставки стройматериалов и строительства домов. На скамье подсудимых сидел местный житель 1976 года рождения.Суд установил, что в 2016 году мужчина вступил в преступный сговор с директором деревообрабатывающего предприятия из города Туринска. С января по май они заключали фиктивные договоры с жителями региона на поставку строительных материалов и выполнение подрядных работ по возведению домов. Получив предоплату, злоумышленники не предпринимали никаких шагов для выполнения обязательств и распоряжались деньгами по своему усмотрению. Жертвами схемы стали десять человек. Общий ущерб, нанесённый потерпевшим, превысил 1,6 миллиона рублей.Узнав о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, туринец попытался скрыться от правосудия и длительное время находился в розыске. Теперь же, когда суд состоялся, ему предстоит долгое проживание в исправительной колонии общего режима — судья приговорил мошенника к 14 с половиной годам лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших — осуждённому предстоит возместить весь причинённый ущерб.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке, — уточняет прокуратура Свердловской области.