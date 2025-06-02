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Вахтовика из Белоярского района осудили за смертельную драку в баре Краснотурьинска

19.39 Среда, 4 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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В Краснотурьинске вынесен приговор 32-летнему жителю Белоярского района. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Трагедия произошла в апреле прошлого года. Мужчина, приехавший в Краснотурьинск на вахту, вечером зашёл в магазин-бар «Градус». В заведении у него возник словесный конфликт с другим посетителем, который вскоре перерос в драку. В ходе потасовки приезжий нанёс оппоненту серьёзные травмы, от которых тот скончался в больнице.

На суде обвиняемый не отрицал факт драки, однако не согласился с квалификацией своих действий. По его словам, он не хотел причинять серьёзный вред, а вступил в конфликт якобы из-за оскорблений со стороны местного жителя. Также он утверждал, что причиной смерти стал не его удар, а падение потерпевшего на бетонную плиту. Свою вину он признал частично и просил суд переквалифицировать деяние на более мягкую статью — часть 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Однако суд посчитал позицию подсудимого попыткой смягчить ответственность. Приговором Краснотурьинского городского суда он признан виновным и отправлен на восемь лет в исправительную колонию строгого режима.

Как отмечают в официальном телеграм-канале Свердловского областного суда, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:12 В Екатеринбурге до конца лета закроют улицу Комсомольскую
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