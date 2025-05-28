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К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Режевской городской суд приговорил к лишению свободы 30-летнего местного жителя, в квартире которого обнаружили плантацию конопли.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в одной из комнат, которую осуждённый оборудовал под теплицу, нашли не менее 20 кустов конопли. Кроме этого, у него был изъят сам наркотик.
Ему были предъявлены обвинения в хранении наркотиков (по ч. 2 ст. 228 УК РФ) и покушении на их сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)
Свою вину мужчина признал частично. В объединённой пресс-службе судов Свердловской области рассказали, что признал свою только в части сбыта соцветия конопли. На суде были представлена переписка, в которой осуждённый договаривался о регулярной продаже конопли. Вину в хранении он стал отрицать, настаивая на том, что у него тяжелое заболевание, которое якобы требует приёма наркотиков для облегчения боли.
Суд признал его виновным по обоим статьям и назначил ему 10 лет в исправительной колонии строго режима. Приговор в силу пока не вступил.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в одной из комнат, которую осуждённый оборудовал под теплицу, нашли не менее 20 кустов конопли. Кроме этого, у него был изъят сам наркотик.
«В ходе обыска квартиры, принадлежащей осужденному, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: растения конопли (рода Cannabis) общей массой свыше 1,1 килограмма, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой 377 граммов, электронные весы, сотовые телефоны, полимерные пакеты, опрыскиватели, лампы, вентиляционная система, две теплицы»,
– сообщили в ведомстве.
Ему были предъявлены обвинения в хранении наркотиков (по ч. 2 ст. 228 УК РФ) и покушении на их сбыт (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)
Свою вину мужчина признал частично. В объединённой пресс-службе судов Свердловской области рассказали, что признал свою только в части сбыта соцветия конопли. На суде были представлена переписка, в которой осуждённый договаривался о регулярной продаже конопли. Вину в хранении он стал отрицать, настаивая на том, что у него тяжелое заболевание, которое якобы требует приёма наркотиков для облегчения боли.
Суд признал его виновным по обоим статьям и назначил ему 10 лет в исправительной колонии строго режима. Приговор в силу пока не вступил.
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