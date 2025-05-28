К десяти годам колонии строгого режима приговорили жителя Режа за домашнюю плантацию конопли

– сообщили в ведомстве.

«В ходе обыска квартиры, принадлежащей осужденному, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота: растения конопли (рода Cannabis) общей массой свыше 1,1 килограмма, а также части растений конопли, содержащие наркотическое средство, общей массой 377 граммов, электронные весы, сотовые телефоны, полимерные пакеты, опрыскиватели, лампы, вентиляционная система, две теплицы»,