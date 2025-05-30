В Екатеринбурге начинается судебный процесс по делу предполагаемого «смотрящего»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Завтра, 4 июня, в Екатеринбурге пройдёт первое заседание одного из самых резонансных судебных процессов года. На скамью подсудимых сядет 41-летний Марсель Гасанов, обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии.По версии следствия, в 2024 году Гасанов был назначен так называемыми «ворами в законе» «смотрящим» за Свердловской областью. Сейчас ему инкриминируется статья 210.1 УК РФ — «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Обвинение утверждает, что обвиняемый осуществлял контроль за «общаком» — преступной кассой, занимался её пополнением и распределением, курировал деятельность подчинённых в криминальной среде, а также пропагандировал воровские традиции на территории региона.Кроме того, Гасанову предъявлены обвинения по ст. 319 УК РФ — за публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей, а также по ч. 2 ст. 321 УК РФ — за угрозу применения насилия в отношении сотрудника учреждения, где он содержится под стражей.В рамках расследования, проходившего при оперативном сопровождении региональных подразделений ФСИН и МВД, была собрана доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к воровской иерархии и его влияние на криминальные процессы в Свердловской области.Ожидается, что процесс вызовет повышенное внимание общественности и правоохранительных органов. Учитывая специфику предъявленных обвинений и их социальную значимость, дело, которое рассмотрит судья Александр Ладин, может стать прецедентным в борьбе с преступным влиянием на территории региона. Начало первого заседания назначено на 10.30 в зале №7А на 4 этаже здания Свердловского областного суда.