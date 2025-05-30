В Ревде мужчина получил почти 10 лет колонии за попытку взрыва многоквартирного дома

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Житель города Ревды Свердловской области признан виновным в покушении на убийство более 20 человек, включая малолетних детей. Также доказана его вина в оскорблении представителя власти.Согласно материалам дела, инцидент произошёл вечером 16 мая 2023 года. Обвиняемый, 41-летний мужчина, на почве личной вражды с соседями решил расправиться с жильцами пятиэтажного дома, в котором проживал и сам. С этой целью он умышленно повредил газопровод в своей квартире и устроил поджог, рассчитывая на взрыв газовоздушной смеси, который привёл бы к массовым жертвам. После совершённых действий мужчина покинул квартиру, оставив пожар распространяться.Трагедии удалось избежать только благодаря оперативной работе сотрудников МЧС, которые вовремя обнаружили утечку газа и ликвидировали возгорание. Однако следствие установило (и суд с этим согласился), что действия злоумышленника поставили под угрозу жизни и здоровье более двух десятков человек, включая детей.Кроме того, в июле 2023 года подсудимый оскорбил участкового уполномоченного полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей.Психиатрическая экспертиза установила, что подсудимый не страдает психическим заболеванием, способным лишить его осознания характера и общественной опасности своих действий. Таким образом, оснований для назначения принудительного лечения в медицинском учреждении не выявлено.Неудавшегося «взрывника» судили по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершённое общеопасным способом, а также по статье об оскорблении представителя власти. Решением суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, — указывают в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.