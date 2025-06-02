Анна Андреева © Вечерние ведомости

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Жителю Первоуральска, жестоко убившему двухлетнюю девочку, изменили приговор.Иван Бекурин проведет в колонии строгого режима 19 лет. Напомним, в феврале ему было назначено 18 лет колонии. Приговор Свердловского областного суда изменил второй апелляционной суд общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург), сообщает прокуратура региона.В ведомстве ранее рассказали о вопиющих издевательствах и побоях ребенка. Двухлетнюю девочку били ремнем, ногами и кулаками по животу и голове, связывали изолентой и скотчем руки и ноги и оставляли в таком положении, с силой бросали в ванну и на бетонный пол. Это происходило, в том числе, на глазах ее брата, которому на тот момент было всего четыре года.По данным следствия, Бекурин «испытывал личную неприязнь к дочери своей сожительницы». Ребенка он мучил, в том числе, в состоянии наркотического опьянения. В декабре 2023 года Бекурин «поднял ребенка и бросил ее об пол, в результате чего девочка ударилась о металлические сани, находившиеся в комнате», сообщала прокуратура. Девочка от полученных травм скончалась.В феврале Ивана Бекурина признали виновным по трем статьям УК — причинение тяжкого вреда здоровью малолетней, незаконное лишение человека свободы, истязание несовершеннолетнего. Между тем, гособвинение просило суд признать его виновным по статье «убийство» (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью) и назначить ему 25 лет строгого режима. Прокуратура посчитала, что изначально умысел Бекурина был направлен именно на убийство ребенка. Но областной суд переквалифицировал его действия на ч. 4 ст. 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности причинение смерти.«Государственный обвинитель, не согласившись с установленной судом квалификацией и с мягкостью назначенного наказания, принес на приговор апелляционное представление», — сообщили в прокуратуре. Апелляционный суд согласился с гособвинением. Срок изменили (но не на 25 лет, как изначально запрашивал прокурор), по совокупности преступлений Бекурин получил наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 6 месяцев.