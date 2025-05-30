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Лишённой прав матери шестерых детей и оставившей седьмого умирать на морозе тагильчанке дали два года колонии
Фото: Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле завершилось громкое судебное разбирательство по делу о покушении на убийство новорожденного. 36-летняя женщина приговорена к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы за то, что оставила своего только что родившегося сына умирать на морозе, сообщает прокуратура Свердловской области.
Трагедия разыгралась в ночь на 4 марта этого года. Женщина, скрывавшая беременность от окружающих, родила ребенка в домашних условиях без медицинской помощи. Вместо того чтобы обратиться за помощью, она завернула младенца в одеяло и оставила его на скамейке возле подъезда на улице.
Жизнь малыша спас случайный прохожий, обнаруживший ребенка и немедленно вызвавший экстренные службы. Новорожденного с тяжелым переохлаждением госпитализировали, где медики вели борьбу за его жизнь.
Личность матери установили благодаря ДНК-экспертизе. Выяснилось, что женщина имеет криминальное прошлое и уже была лишена родительских прав на шестерых детей. Помимо тюремного срока, суд обязал ее выплатить 750 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего ребенка.
В настоящее время осужденная находится на лечении в больнице из-за осложнений после родов.
Трагедия разыгралась в ночь на 4 марта этого года. Женщина, скрывавшая беременность от окружающих, родила ребенка в домашних условиях без медицинской помощи. Вместо того чтобы обратиться за помощью, она завернула младенца в одеяло и оставила его на скамейке возле подъезда на улице.
Жизнь малыша спас случайный прохожий, обнаруживший ребенка и немедленно вызвавший экстренные службы. Новорожденного с тяжелым переохлаждением госпитализировали, где медики вели борьбу за его жизнь.
Личность матери установили благодаря ДНК-экспертизе. Выяснилось, что женщина имеет криминальное прошлое и уже была лишена родительских прав на шестерых детей. Помимо тюремного срока, суд обязал ее выплатить 750 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшего ребенка.
В настоящее время осужденная находится на лечении в больнице из-за осложнений после родов.
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