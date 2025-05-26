Оставлявших уралмашевцев без света воров поймали

«С учётом того, что красть провода - это нужно, как говорится, уметь и знать, думаю, что новые такие же вряд ли снова появятся. Этих героев мы знаем поимённо», — отметил Эдуард Мансуров на своей странице в ВК.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Серия краж электропроводов, которая в течение последних месяцев держала в напряжении жителей района Уралмаш в Екатеринбурге, завершилась задержанием подозреваемых. По информации местных активистов и представителей территориального общественного самоуправления, злоумышленники в течение года обесточили около 30 домов, преимущественно после капитального ремонта, в которых были установлены новые электрокоммуникации.Очередной инцидент произошёл совсем недавно — в ночь на 1 июня. В доме №51 по улице Стахановской на чердаке были вырезаны новые электропровода, в результате чего жильцы остались без электричества. По словам жителей микрорайона, подобные кражи происходили регулярно — каждые 3–4 дня в каком-то из домов исчезал свет.Как оказалось, дело поставлено на поток: злоумышленники похищали провода, сдавали их в пункты приёма металлолома, а жилые дома сутками оставались без электроснабжения. Ущерб и неудобства копились месяцами. А изменилась ситуация благодаря усилиям неравнодушных граждан и активистов ТОС. По словам куратора ТОС «Альянс» Эдуарда Мансурова, были собраны многочисленные обращения от пострадавших жильцов, что в итоге позволило вычислить и задержать преступную группу.По информации очевидцев, один из задержанных — рецидивист, в момент совершения краж находился под наказанием в виде обязательных работ, которые проигнорировал. Теперь ему грозит уже реальный срок.