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Разборка с односельчанином закончилась для жителя Режевского района годами колонии

15.46 Понедельник, 2 июня 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Режевской городской суд вынес приговор местному жителю, который хотел «пристыдить» односельчанина, но перестарался – сосед скончался через некоторое время после драки.

Как рассказали в телеграм-канале объединённой пресс-службы судов Свердловской области, поводом для конфликта стал исчезнувший с могилы отца обвиняемого железный столик. Мужчина нашёл его у своего односельчанина и, посчитав, что тот осквернил могилу и побеспокоил предка, решил наказать соседа.

«В суде он пояснил, что хотел только пристыдить, наказать по-мужски потерпевшего. Заявил, что ни в коем случае не желал его смерти»,

– рассказали в пресс-службе.


Следователи квалифицировали деяния сельчанина по части 4 статьи 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасное для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Свою вину мужчина признал частично, сославшись на то, что его односельчанин умер не сразу. С его слов, после драки потерпевший продолжил употреблять спиртное и самостоятельно передвигаться.

В итоге суд признал мужчину виновным и назначил ему 8 лет в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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