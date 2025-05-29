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259 раз житель Алапаевска ударил свою сожительницу ножом
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Алапаевске вынесли приговор местному жителю Михаилу Пешкову, который, поссорившись со своей сожительницей, не менее 259 раз ударил её ножом – именно столько ранений нашли на её теле.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что убийство произошло в ночь с 3 на 4 декабря. В период с 21.00 по 09.00 между сожителями произошла ссора, в ходе которой Пешков зарезал свою подругу.
Свою вину мужчина признал.
Отмечается, что Михаил Пешков имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления.
Алапаевский городской суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статья 111 УК РФ) и назначил ему 12 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, судом и следствием было установлено, что убийство произошло в ночь с 3 на 4 декабря. В период с 21.00 по 09.00 между сожителями произошла ссора, в ходе которой Пешков зарезал свою подругу.
Свою вину мужчина признал.
Отмечается, что Михаил Пешков имеет непогашенную судимость за совершение особо тяжкого преступления.
«Преступление совершено в условиях особо опасного рецидива преступлений»,
– сообщили в ведомстве.
Алапаевский городской суд признал мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статья 111 УК РФ) и назначил ему 12 лет в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
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