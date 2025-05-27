Юных поджигателей готовы судить в Нижнем Тагиле

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Следственный комитет завершил расследование резонансного дела о попытке поджога жилой квартиры в Нижнем Тагиле. Перед судом предстанут двое молодых людей 2005 и 2006 годов рождения, которым предъявлены обвинения в покушении на убийство общеопасным способом и в умышленном уничтожении имущества.По версии следствия, один из фигурантов решил отомстить своему интернет-оппоненту. Узнав, где предположительно живёт обидчик, он предложил своему знакомому вместе совершить поджог. В ночь на 1 октября 2024 года они облили бензином дверь квартиры на улице Красногвардейской в Нижнем Тагиле и подожгли её. Внутри в тот момент находилась 78-летняя женщина — бабушка предполагаемого адресата мести.Только благодаря случайным прохожим и оперативной работе пожарных удалось избежать трагедии: пенсионерку спасли, хотя она получила ожоги. Ущерб от пожара оценён более чем в 370 тысяч рублей. Действия злоумышленников поставили под угрозу жизни не только потерпевшей, но и других жильцов многоквартирного дома.Как сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установить и задержать подозреваемых помогла слаженная работа оперативников уголовного розыска Нижнего Тагила, а также сотрудников областного главка МВД и ФСБ. Один из поджигателей был задержан в Екатеринбурге, где снимал квартиру, второй — в Дзержинском районе Нижнего Тагила.По результатам психиатрической экспертизы оба обвиняемых признаны вменяемыми. В ходе расследования они не отрицали свою причастность к преступлению. Уголовное дело передано в суд, где будет рассмотрено по существу.Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.