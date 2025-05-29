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Директор экзаменационного центра при УрФУ и её подельники отправлены в СИЗО

17.55 Пятница, 30 мая 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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В Екатеринбурге суд избрал меры пресечения в отношении участников организованной преступной группы, которая, по версии следствия, занималась легализацией иностранных граждан через фиктивную сдачу экзаменов на знание русского языка, истории России и законодательства. Расследование ведётся Следственным комитетом при содействии оперативников УФСБ и ГУ МВД по Свердловской области.

Ключевым фигурантом дела является 41-летний уроженец одной из среднеазиатских республик. Именно его следствие считает создателем преступной схемы. Он заключён под стражу до 27 июля. Вместе с ним в СИЗО отправлены ещё пять подозреваемых, включая директора центра приёма экзаменов для мигрантов Наталью Ковалёву. Этот центр являлся структурным подразделением Уральского федерального университета и имел официальный статус организации, уполномоченной принимать экзамены у иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте Ковалёвой и ещё нескольких участников дела, учитывая тяжесть предъявленных обвинений и наличие рисков давления на следствие. Ещё троим фигурантам, признавшим вину и выразившим готовность сотрудничать с правоохранительными органами, назначен домашний арест.

По данным следствия, участники группы за денежное вознаграждение обеспечивали иностранцам фиктивное прохождение тестов, которые необходимы для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство или патента. Таким образом, иностранные граждане получали легальный статус, не имея реальных знаний и навыков, предусмотренных миграционным законодательством Российской Федерации.

В рамках расследования продолжается проведение обысков, допросов и экспертиз. Следователи устанавливают полный круг вовлечённых лиц и эпизоды противоправной деятельности. Ожидаются новые задержания и расширение состава обвиняемых.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:40 Режиссёра Балабанова в Екатеринбурге усадят в пустой трамвай
17:55 Директор экзаменационного центра при УрФУ и её подельники отправлены в СИЗО
17:23 Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза
16:44 Более 30 пожаров прошлись по Свердловской области в минувший четверг
16:28 В Первоуральске задержан избивший водителя легковушки велосипедист
16:01 Прокуратура помогла вернуть тавдинской пенсионерке более 180 тысяч рублей
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10:36 Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья
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20:45 Стала известна программа 18-го фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays»
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