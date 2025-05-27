В Первоуральске задержан избивший водителя легковушки велосипедист

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали агрессивного велосипедиста, устроившего жестокую расправу над водителем автомобиля после столкновения на дороге. Инцидент произошёл вечером 28 мая в Первоуральске, в День Пограничника.Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, 29 мая в полицию обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что накануне стал жертвой велосипедиста, который не только врезался в его легковушку, но и избил его, нанеся травмы.По словам полковника Горелых, нападавший — 46-летний мужчина, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, — в момент конфликта находился в состоянии алкогольного опьянения. После столкновения с автомобилем он подбежал к водителю, ударил его кулаком по голове, от чего тот упал и потерял сознание. Велосипедист не остановился на этом: он продолжил избиение, а затем скрылся с места происшествия.Оперативники в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и задержали его. Уже в трезвом состоянии он дал признательные показания и выразил раскаяние, извинившись перед пострадавшим.В настоящее время полиция проводит проверку. Вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после получения медицинского заключения о степени тяжести телесных повреждений, полученных водителем.