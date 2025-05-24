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Прокуратура помогла вернуть тавдинской пенсионерке более 180 тысяч рублей

16.01 Пятница, 30 мая 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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В Тавде городская прокуратура добилась через суд возврата средств пожилой местной жительнице, ставшей жертвой мошенников. Сумма, переведённая на счёт злоумышленников, превысила 180 тысяч рублей.

Как показала проверка, 55-летняя пенсионерка лишилась денег по классической уже схеме. Она получила звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности и сообщил, что на её имя якобы пытаются оформить кредит. В целях «предотвращения хищения средств» женщине предложили перевести деньги на «безопасный счёт». Поддавшись на уговоры, она отправила более 180 тысяч рублей, которые впоследствии оказались на счёте жительницы Алтайского края.

Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 159 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Мошенничество, причинившее значительный ущерб гражданину». Пострадавшая официально признана потерпевшей. В рамках расследования было установлено, что денежные средства поступили на счёт 27-летней жительницы Алтайского края, не имевшей правовых оснований на получение этих средств. Факт неосновательного обогащения был зафиксирован.

На основании вышеизложенного Тавдинская прокуратура обратилась с иском в Усть-Пристанский районный суд Алтайского края с требованием о взыскании похищенной суммы. Суд полностью удовлетворил исковые требования надзорного ведомства.

Прокуратура взяла под контроль исполнение решения суда, чтобы пенсионерка получила назад свои деньги в полном объеме.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:01 Прокуратура помогла вернуть тавдинской пенсионерке более 180 тысяч рублей
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10:36 Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья
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