Обвиняемый во взятках экс-опер из Невьянска останется под стражей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Оперуполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МВД России «Невьянский» Кирилл Бычков останется под стражей как минимум до 5 июля 2025 года. Такое решение было принято Свердловским областным судом, который рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов обвиняемого.Ранее, 8 мая, Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал в отношении Бычкова меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие предъявило ему обвинение по подпунктам «а» и «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение взятки должностным лицом, с вымогательством и в крупном размере.Сторона защиты настаивала на том, что меры, не связанные с изоляцией от общества, будут достаточными для обеспечения правосудия и просила избрать альтернативную меру пресечения. Однако областной суд, изучив представленные материалы, признал доводы апелляции несостоятельными и подтвердил законность изначального решения районного суда.Расследование продолжается. На данный момент следственные органы не раскрывают деталей уголовного дела, в том числе обстоятельств получения взятки и ее суммы. В случае признания вины Бычкову может грозить до 12 лет лишения свободы, а также крупный штраф и лишение права занимать должности на государственной службе.