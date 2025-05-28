Взятки и превышение полномочий обеспечили ивдельского сотрудника ГУФСИН сроком

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Ивдельский городской суд признал виновным бывшего начальника отдела ФКУ ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области Александра Зиновьева в совершении коррупционных преступлений и злоупотреблении должностными полномочиями.Следствием и судом установлено, что в период с 2020 по 2021 годы Зиновьев систематически передавал осуждённым, отбывающим наказание в исправительной колонии, запрещённые к хранению и использованию предметы. Среди них — мобильные телефоны, алкогольные напитки, в частности коньяк, а также дрожжи, часто используемые в самодельных спиртных напитках. Кроме того, через посредника бывший сотрудник пенитенциарной системы получил три взятки на общую сумму от 11 до 30 тысяч рублей. Подсудимый признал свою вину частично — он не отрицал факты, но попытался оспорить точный размер незаконного вознаграждения.Суд квалифицировал действия Зиновьева как 10 эпизодов превышения должностных полномочий и 3 эпизода получения взятки. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, суд лишил осуждённого права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением управленческих функций, сроком на 3 года.Александр Зиновьев был взят под стражу непосредственно в зале суда. Однако, приговор в законную силу пока не вступил, — отмечает официальный телеграм-канал «Суды Свердловской области».