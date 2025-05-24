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«Дропперу» из Кургана придётся вернуть похищенные у кировградца 415 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Похищенные у 71-летнего пенсионера из Кировграда 415 тысяч рублей придётся возвращать 26-летнему «дропперу» из Кургана.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилой мужчина под влиянием мошенников оформил кредитную карту, снял с неё все деньги и перевёл их на «безопасный счёт». На деле же оказалось, что деньги были переведены на банковский счет жителя курганца – его злоумышленники использовали, чтобы легализовать похищенное.
Теперь возвращать похищенное придётся молодому человеку, позволившего мошенникам воспользоваться его счётом.
Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Кировграда о взыскании суммы неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. Теперь, когда судебный акт вступит в законную силу, надзорное ведомства намерено проконтролировать его фактическое исполнение.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, пожилой мужчина под влиянием мошенников оформил кредитную карту, снял с неё все деньги и перевёл их на «безопасный счёт». На деле же оказалось, что деньги были переведены на банковский счет жителя курганца – его злоумышленники использовали, чтобы легализовать похищенное.
Теперь возвращать похищенное придётся молодому человеку, позволившего мошенникам воспользоваться его счётом.
Курганский городской суд удовлетворил иск прокуратуры Кировграда о взыскании суммы неосновательного обогащения в пользу потерпевшего. Теперь, когда судебный акт вступит в законную силу, надзорное ведомства намерено проконтролировать его фактическое исполнение.
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