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На оскорбившего жительницу Екатеринбурга мужчину возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на мужчину, который в оскорбительной форме обратился к местной жительнице, а после стал ей угрожать расправой, возбудили уголовное дело. Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
В Следкоме сообщили, что он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По какой статье было возбуждено уголовное дело в ведомстве не уточнили. Вероятно, речь идёт о статье 119 УК РФ («Угроза убийство»).
Ране телеграм-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал два видео местной жительницы, на одном из которых фигурирует сам обидчик, а на втором девушка рассказывает о случившемся. По её словам, всё произошло утром 28 мая в районе перекрёстка улиц Посадская – Белореченская.
На первом видео мужчина демонстрирует горожанке неприличный жест, оскорбляет её и надсмехается над ней. В ответ девушка обещает обратиться в «Русскую общину». На втором видео местная жительница просит придать ситуации огласку и рассказывает, что незнакомый мужчина подошёл к ней и стал говорить непристойности, спрашивать: «Сколько стоит час?», также, со слов девушки, незнакомец угрожал расправой ей и её семье. Сами моменты, о котором сообщает екатеринбурженка, на видео не попали, за исключением одного, где мужчина подтверждает, что задавал такой вопрос.
В Следкоме сообщили, что он поручил предоставить ему доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. По какой статье было возбуждено уголовное дело в ведомстве не уточнили. Вероятно, речь идёт о статье 119 УК РФ («Угроза убийство»).
Ране телеграм-канал «Злой Екатеринбург» опубликовал два видео местной жительницы, на одном из которых фигурирует сам обидчик, а на втором девушка рассказывает о случившемся. По её словам, всё произошло утром 28 мая в районе перекрёстка улиц Посадская – Белореченская.
На первом видео мужчина демонстрирует горожанке неприличный жест, оскорбляет её и надсмехается над ней. В ответ девушка обещает обратиться в «Русскую общину». На втором видео местная жительница просит придать ситуации огласку и рассказывает, что незнакомый мужчина подошёл к ней и стал говорить непристойности, спрашивать: «Сколько стоит час?», также, со слов девушки, незнакомец угрожал расправой ей и её семье. Сами моменты, о котором сообщает екатеринбурженка, на видео не попали, за исключением одного, где мужчина подтверждает, что задавал такой вопрос.
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