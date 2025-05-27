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Посреднику в передаче взятки дегтярскому мэру озвучили приговор

21.08 Среда, 28 мая 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя, признанного виновным в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере. Как установили следственные органы и суд, преступление было совершено в период с февраля по июль 2024 года.

По данным следствия, обвиняемый выступал посредником между учредителем коммерческой организации и главой администрации Дегтярска Вадима Пильникова. Через него была передана взятка за общее покровительство — речь шла о благоприятных условиях при приёмке работ по муниципальным контрактам и содействии в ведении предпринимательской деятельности. Часть полученных средств предприниматель оставил себе в качестве вознаграждения.

В рамках расследования Следственный комитет Российской Федерации провёл допросы свидетелей, а также изучил значительный объём финансовых и должностных документов, подтверждающих факт передачи взятки и роль обвиняемого.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере более полутора миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Дегтярска, фигурировавшего в коррупционной схеме, выделено в отдельное производство и в настоящий момент находится на рассмотрении суда.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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