Владельцы подпольного казино в Нижней Туре «попали» на большие деньги

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области завершилось судебное разбирательство по делу о незаконной организации азартных игр. Нижнетуринский городской суд признал виновными четырёх местных жителей, организовавших подпольное казино в нежилом помещении на улице Строителей. С июня 2021 по декабрь 2023 года там действовал закрытый покерный клуб с тщательно выстроенным сервисом и жёсткой системой допуска.Как установило следствие, обвиняемые оборудовали игровое пространство профессиональным покерным столом, закупили фишки и карты, а также наняли обслуживающий персонал — от официанток до массажистов и поваров. Игроки, по данным дела, допускались только по предварительной «модерации» — круг клиентов был строго ограничен и формировался из личных знакомств организаторов. Участие в играх допускалось лишь после приобретения фишек за реальные деньги, а организаторы брали с игроков комиссию и контролировали весь процесс вплоть до выдачи выигрышей.Суд квалифицировал действия обвиняемых по части 2 статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ — незаконная организация и проведение азартных игр, совершённые группой лиц по предварительному сговору. Все четверо мужчин полностью признали вину, активно сотрудничали со следствием и ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, что позволило избежать полноценного судебного процесса.С учётом смягчающих обстоятельств — отсутствия судимостей, положительных характеристик и участия в благотворительности — каждому из подсудимых назначены штрафы в размере от 500 до 600 тысяч рублей. В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых наложен арест, в том числе на автомобиль премиум-класса — «Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC». В случае неуплаты штрафов транспортное средство будет реализовано в счёт погашения задолженности.Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.