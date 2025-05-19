В Екатеринбурге осудили «золотого» контрабандиста

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Октябрьском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор 48-летнему жителю Свердловской области. Мужчина обвинялся в контрабанде стратегически важных ресурсов.Подсудимого задержали в ноябре 2022 года в международном аэропорту «Кольцово». По данным следствия, он пытался вывезти из России около 4 килограммов золота, оформленного в виде массивной цепи, якобы предназначенной для личного пользования. Рыночная стоимость ювелирного изделия составила более 13 с половиной миллионов рублей.Во время прохождения таможенного контроля мужчина сообщил сотрудникам недостоверные сведения, утверждая, что предмет является частью личных вещей. Однако специалисты сразу усомнились в версии и провели дополнительную проверку, в ходе которой и была выявлена попытка незаконного вывоза стратегически важного ресурса.По окончании судебного разбирательства, мужчина признан виновным по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное перемещение через таможенную границу драгоценных металлов в крупном размере. С учётом позиции государственного обвинителя и смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно. Предмет контрабанды — золотая цепь — изъят и передан в доход государства.Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в Уральской транспортной прокуратуре.