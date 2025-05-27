Анна Андреева, Аля Трынова © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сразу двое присяжных не явились в суд по делу о заказном убийстве. Однако, по данным Вечерних ведомостей, одна из них во время заседания находилась в соседней комнате.В Кировском районном суде сегодня с приключениями продолжили рассматривать дело об убийстве бизнесмена Зубакина. Сразу две присяжные не явились на заседание. Одна из них, из запасного состава, сообщила, что не смогла вылететь из московского аэропорта Внуково, рейс был отменён (в аэропортах столицы минувшей ночью вводили ограничения из-за атаки беспилотников). Вторая женщина, уже из основного состава коллегии, в суд не явилась без объяснения причин — ей не могли дозвониться, на сообщения она не ответила. По крайней мере, такую версию заявили судье, а судья — всем участникам процесса, слушателям и СМИ. Чтобы разобраться, куда делась присяжная, в суде был объявлен получасовой перерыв, однако и после перерыва судье доложили, что на звонки женщина не отвечает, в подтверждение к материалам оперативно приложили скриншоты «неоднократных звонков и сообщений». В итоге судья, обсудив ситуацию со сторонами, приняла решение отложить заседание на завтра.Однако спустя несколько минут после заседания корреспондент Вечерних ведомостей увидел «пропавшую» из основного состава присяжную — выходящей из соседней комнаты, вместе с остальными заседателями. Всего — семь человек (восьмая, судя по всему, действительно не смогла вылететь в Екатеринбург). Как так вышло, что до находившейся в соседней комнате женщины «не могли дозвониться», кто и кого в этой ситуации ввел в заблуждение — остаётся только догадываться. Добавим, что сегодня в заседании планировалось участие свидетеля стороны защиты. Он, к слову, явился вовремя.Юристы, с которыми мы поговорили, называют ситуацию абсурдной, один из них предполагает, что «кто-то хочет либо развалить состав коллегии, либо зачем-то потянуть время, либо создать процессуальные условия для последующей отмены приговора», который, по мнению нашего собеседника, снова будет оправдательным «ввиду отсутствия доказательств».Отметим, что ранее в этой коллегии уже была одна замена в связи с самоотводом — женщина, утвержденная в основной состав, тогда сослалась на неотложные рабочие дела.Напомним, в исполнении убийства по найму обвиняют предпринимателя из Екатеринбурга Насими Мамедова. Это уже третий процесс с участием присяжных по его делу. Предыдущие составы дважды единогласно его оправдали.