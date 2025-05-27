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Пустившейся «во все тяжкие» жительнице Новоуральска вынесли приговор
Фото: прокуратура Свердловской области
В Новоуральске местная жительница, 1987 года рождения, решила пуститься «во все тяжкие» и организовала нарколабораторию, где полицейские обнаружили почти 22 килограмма губительного вещества.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, нарколабораторию она организовала вместе со своим мужем (уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство).
На суде были представлены доказательства того, что весной 2024 года, в период с марта по май, супруги закупились химическими реактивами и другими необходимыми компонентами для производства мефедрона, а также приобрели лабораторное оборудование. Нарколабораторию правоохранительные органы накрыли в мае 2024 года. Её обнаружили в доме в деревне Пальники Новоуральского городского округа. На месте были нашли наркотические вещества массой более 21,9 килограмма, а также прекурсоры массой около 100 килограммов.
Женщину признали виновной в покушении на сбыт наркотиков по сговору и хранении наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ и часть 2 статьи 228.3 УК РФ) и назначили ей 10 лет 3 месяца в исправительной колонии общего режима.
Известно, что у осуждённой осталось трое детей.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, нарколабораторию она организовала вместе со своим мужем (уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство).
На суде были представлены доказательства того, что весной 2024 года, в период с марта по май, супруги закупились химическими реактивами и другими необходимыми компонентами для производства мефедрона, а также приобрели лабораторное оборудование. Нарколабораторию правоохранительные органы накрыли в мае 2024 года. Её обнаружили в доме в деревне Пальники Новоуральского городского округа. На месте были нашли наркотические вещества массой более 21,9 килограмма, а также прекурсоры массой около 100 килограммов.
Женщину признали виновной в покушении на сбыт наркотиков по сговору и хранении наркотиков в особо крупном размере (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ и часть 2 статьи 228.3 УК РФ) и назначили ей 10 лет 3 месяца в исправительной колонии общего режима.
Известно, что у осуждённой осталось трое детей.
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