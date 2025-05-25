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Жена оператора «Прекрасной России» пожаловалась на действия СК после обыска у неё дома
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Гражданская супруга оператора Евгения Русских, который проходит по делу о клевете и нарушении неприкосновенности частной жизни бизнесмена Богдана Новорока, обратилась в прокуратуру Свердловской области с жалобой на действия сотрудников СК, проводивших обыск у неё в квартире.
В своём заявлении (есть в распоряжении Вечерних ведомостей) Юлия Рябова пишет, что 6 февраля 2025 года, когда в её жилище ранним утром пришли следователи, они разделили её с дочерью по разным комнатам и пустили к несовершеннолетней только когда та стала кричать и у неё начался судорожный приступ.
Рябова пишет, что таким образом сотрудники СКР нарушили права её 14-летней дочери, которой из-за перенесённого стресса затем пришлось проходить стационарное лечение (в подтверждение супруга Русских предоставила медицинские документы, есть в распоряжении Вечерних ведомостей). Рябова утверждает, что сразу сказала следственной группе о диагнозе её дочери, но силовики всё равно сначала изолировали её от ребёнка, а затем оставили ребёнка одну дома, увезя обоих супругов в СК.
Кроме того, Рябова указывает на то, что её увезли в областное управление СКР на Щорса и фактически удерживали там несколько часов, но так и не допросили в качестве свидетеля. После этого ей дали справку о том, что она находилась в СК в течение 6 часов, поскольку её процессуальный статус — свидетель по делу.
Напомним, обвиняемыми по делу о клевете и неприкосновенности частной жизни в отношении бизнесмена и члена общественного совета при свердловском СУ СК Богдана Новорока проходят репортёр и оператор «Прекрасной России» Евгений Анисимов и Евгений Русских. Против Анисимова затем возбудили ещё и дело по статье 282 УК, более двух месяцев он провёл в СИЗО, а сейчас находится под домашним арестом. Об избрании какой-либо меры пресечения Евгению Русских не сообщалось.
В своём заявлении (есть в распоряжении Вечерних ведомостей) Юлия Рябова пишет, что 6 февраля 2025 года, когда в её жилище ранним утром пришли следователи, они разделили её с дочерью по разным комнатам и пустили к несовершеннолетней только когда та стала кричать и у неё начался судорожный приступ.
Рябова пишет, что таким образом сотрудники СКР нарушили права её 14-летней дочери, которой из-за перенесённого стресса затем пришлось проходить стационарное лечение (в подтверждение супруга Русских предоставила медицинские документы, есть в распоряжении Вечерних ведомостей). Рябова утверждает, что сразу сказала следственной группе о диагнозе её дочери, но силовики всё равно сначала изолировали её от ребёнка, а затем оставили ребёнка одну дома, увезя обоих супругов в СК.
Кроме того, Рябова указывает на то, что её увезли в областное управление СКР на Щорса и фактически удерживали там несколько часов, но так и не допросили в качестве свидетеля. После этого ей дали справку о том, что она находилась в СК в течение 6 часов, поскольку её процессуальный статус — свидетель по делу.
Фото предоставлено Юлией Рябовой
Напомним, обвиняемыми по делу о клевете и неприкосновенности частной жизни в отношении бизнесмена и члена общественного совета при свердловском СУ СК Богдана Новорока проходят репортёр и оператор «Прекрасной России» Евгений Анисимов и Евгений Русских. Против Анисимова затем возбудили ещё и дело по статье 282 УК, более двух месяцев он провёл в СИЗО, а сейчас находится под домашним арестом. Об избрании какой-либо меры пресечения Евгению Русских не сообщалось.
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