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В СМИ сообщают о «резне» на Компрессорном в Екатеринбурге
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В СМИ сообщают, что в микрорайоне Компрессорный в Екатеринбурге между местными жителями произошёл конфликт, закончившийся кровопролитием.
Накануне в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» написали, что во дворе ЖК «Хрустальные ключи» зарезали мужчину и детей. Однако эту информацию сразу опроверг пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, рассказав, что на месте работают сотрудники полиции территориального ОВД. Делиться подробностями произошедшего он не стал, уточнив, что все детали раскроют по итогам разбирательства.
Сегодня в СМИ стали распространять информацию, что «резня» произошла в доме на Латвийской, 58, а не во дворе жилого комплекса. Что там случилось, до конца не ясно. По подтверждённым данным, подросток с ножом напал на бывшую девушку и её друга, а также «поранился» сам.
Накануне в телеграм-канале «Злой Екатеринбург» написали, что во дворе ЖК «Хрустальные ключи» зарезали мужчину и детей. Однако эту информацию сразу опроверг пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых, рассказав, что на месте работают сотрудники полиции территориального ОВД. Делиться подробностями произошедшего он не стал, уточнив, что все детали раскроют по итогам разбирательства.
Сегодня в СМИ стали распространять информацию, что «резня» произошла в доме на Латвийской, 58, а не во дворе жилого комплекса. Что там случилось, до конца не ясно. По подтверждённым данным, подросток с ножом напал на бывшую девушку и её друга, а также «поранился» сам.
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